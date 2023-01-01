«Т Плюс» подтвердила готовность к работе на смотре городских сил ГО и ЧС в Перми Поделиться Твитнуть

фото: Т Плюс

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» приняли участие в традиционном городском строевом смотре сил гражданской обороны. Совместно с экстренными городскими службами — службой спасения, противопожарными структурами и скорой медицинской помощью — специалисты теплоснабжающего предприятия Перми подтвердили высокий уровень готовности к обеспечению надежного теплоснабжения жителей.

Сотрудники энергокомпании под руководством заместителя главного инженера по эксплуатации тепловых сетей Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Александра Ермаковича представили жилищно-коммунальную сферу краевой столицы. Ремонтно-восстановительные бригады продемонстрировали укомплектованность спецтехники — автомашин для доставки ремонто-восстановительных бригад к местам проведения работ.

Такие «тепломобили» оснащены всеми необходимыми для ремонта на тепловых сетях средствами: наборы инструментов, газовое оборудование для проведения сварочных работ, электрогенератор, насос для откачки, ограждения и предупредительные знаки для безопасного обозначения мест ремонтов. Персонал ПТС применяет спецодежду и средства индивидуальной защиты (каски, рукавицы, страховочные тросы для спуска в тепловые камеры).

«В этом году исполняется 65-лет Пермским тепловым сетям — предприятию, которое несет ответственность за подачу тепла и горячей воды в дома жителей Перми и Краснокамска. Все эти годы компания развивается, и сегодня устремлена в будущее, и готова к новым вызовам времени. Высокая готовность теплоэнергетиков — залог надежного теплоснабжения горожан», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

По итогам смотра была подтверждена высокая готовность Пермских тепловых сетей к защите населения Перми при возможных нештатных ситуациях на объектах теплоснабжения — тепломагистралях, центральных тепловых пунктах и др.

Информацию о работе объектов Пермских тепловых сетей жители могут получить по телефону Тепловой справочной службы +7 (342) 259-39-98.

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