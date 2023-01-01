Учёные со всей России выработали концепции решения актуальных задач Пермского края Поделиться Твитнуть

Учёные из различных городов России собрались в Перми на спутнике III Конгресса молодых учёных, чтобы разработать концепции решения важных проблем региона. В течение трёх дней специалисты из ведущих университетов и научных центров страны проводили исследования в различных областях.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что такие мероприятия являются новой площадкой для объединения науки, промышленности и власти с целью решения общих задач. Он подчеркнул важность взаимодействия научного сообщества, органов власти и бизнеса для развития инноваций и экономического роста региона.

Учёные, разделённые на группы, изучали специфику Пермского края, определяли проблемные зоны и предлагали пути их решения. Например, участники одной группы работали над проблемой экологического загрязнения рек Пермского края и предложили сократить объём поступающих вод и восстановить земли, пострадавшие от загрязнения. Губернатор выразил поддержку этой инициативе, отметив её важность для региона.

Учёные из разных регионов и отраслей смогли предложить эффективные решения, используя опыт и разработки других регионов. Так, участники задачи водоподготовки могут воспользоваться опытом Иркутской области, а ученые из Петербургского горного и Югорского государственного университетов могут помочь в решении проблемы механических примесей. Вместе с тем, пермские учёные также готовы расширить свои разработки на федеральный уровень.

Одним из важных итогов конгресса стала разработка научно-технической программы по ископаемым ресурсам и «Умному городу». Ученые изучили различные аспекты развития и предложили меры, способствующие социально-экономическому развитию городов разного масштаба.

Таким образом, спутник III Конгресса молодых учёных в Перми оказался полезной площадкой для решения актуальных задач регионального развития. Участники смогли обменяться опытом, их идеи могут быть использованы на практике для создания инноваций и достижения экономического роста всего региона.

Участники проектной группы «Умный город» получили приглашение от губернатора Прикамья принять участие в форуме «Строим цифровой регион». Целью форума является глубокая проработка вопросов развития региона и создание технологической карты развития.

Одна из проектных групп взяла на себя задачу усовершенствования модели «Школа-вуз-предприятие». Она предполагает создание партнёрских связей между образовательными организациями и предприятиями для включения обучающихся и педагогов в научно-техническое творчество. Директор Научно-исследовательского центра креативных индустрий Алексей Ильин выразил мнение, что строительство межвузовского кампуса мирового уровня в Перми, осуществляемое в рамках нацпроекта «Наука и университеты», может стать ключевым фактором развития экономики и демографических показателей Пермского края. Он также подчеркнул необходимость объединения ресурсов ведущих вузов и интеграции предприятий в цепочки взаимодействия как эффективной управленческой практики.

Эксперт отметил, что практики, которые представлены в Пермском крае и которые изучала группа «Умный город», заслуживают высокой оценки. Некоторые из них являются уникальными и подходят для масштабирования. Один из таких проектов — «Открытый университет», объединяющий шесть вузов региона, профильные школы в трёх ведущих вузах Пермского края, а также развитие сети профильных классов с использованием средств краевого бюджета.

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