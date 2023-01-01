В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» модернизированы ж/д весы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» провели модернизацию весов ВД-30-2-12 для взвешивания вагонов-цистерн со сжиженным аммиаком. Старые весы были демонтированы вместе с участком путей. На их месте смонтированы плита фундамента, железобетонные шпалы, новые весоизмерительные рельсы и рельсы подъездных путей.

Валерий Галкин, главный инженер филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— Монтаж новых весов на путях стал завершающим этапом модернизации. Ранее мы уже заменили на новые шкаф вторичных преобразователей и весовой компьютер. Участок жёсткого бетонного основания увеличился с 15 до 60 м. Это позволит корректнее производить взвешивание вагонов-цистерн.

Система с помощью видеокамеры автоматически распознает номера вагонов и каждому из них присваивает его вес. При этом взвешивание может проходить без остановки — прямо во время движения состава.

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