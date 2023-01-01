«Метафракс» опубликовал отчёт об устойчивом развитии за 2022 год Поделиться Твитнуть

В документе отражены результаты деятельности АО «Метафракс Кемикалс» в сферах экологии, промышленной безопасности, охраны труда, социальной политики и корпоративного управления.

В отчёте представлена информация об экологической политике компании, охране атмосферного воздуха, мероприятиях, направленных на сохранение водных ресурсов и биоразнообразия, управление отходами и экологической программе компании до 2025 года.

Миссия «Метафракс Кемикалс» не только в том, чтобы максимально сократить влияние производства на экологию, но и в сохранении здоровья работников компании, их родных и близких, а также жителей городов, в которых расположены производственные площадки компании. В 2022 году АО «Метафракс Кемикалс» подписал соглашение о сотрудничестве с курортом «Ключи» — курорт стал приоритетным партнером компании в области оздоровления сотрудников.

В отчёт также включены данные о кадровой политике и кадровом составе компании, системе мотивации персонала, комплексе программ по подготовке и развитии руководителей, рабочих и специалистов, а также кадрового резерва. Отдельное внимание уделено вкладу в социальное развитие регионов присутствия, в том числе реализация целого ряда благотворительных проектов и жилищной программы предприятия.

Для реализации стратегии устойчивого развития «Метафракс Групп» использует опыт мировых экспертов. В июне 2022 г. на ежегодной конференции в Сочи «Метафракс Групп» представила систематизированный подход по внедрению принципов ESG в стратегию развития, а также ключевые проекты в сфере «зеленой» химии.

Целый ряд инициатив «Метафракс Кемикалс» направлен на развитие культуры и активизацию культурной жизни в Пермском крае. Один из таких проектов — выездные мероприятия Образовательной программы Дягилевского фестиваля в территориях края. Вновь состоялся в 2022 году и ежегодный театрально-ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». За этот многолетний проект компания признана «Лидером Пермского края» в номинации «Туризм».

Документ содержит сведения о работе по повышению культуры производства, улучшению условий труда, соблюдению правил и норм по охране труда и промышленной безопасности, социальных гарантиях и поддержке действующих сотрудников и ветеранов производства, взаимодействии с первичной профсоюзной организацией.

Компания ежегодно реализует мероприятия по совершенствованию системы корпоративного управления. Информация о его принципах и структуре, системе управления рисками и внутреннего контроля, об аудите представлена в документе.

В ноябре 2022 г. компания «Метафракс Кемикалс» получила оценку «выше среднего» в ESG-индексе российского бизнеса.

В декабре прошлого года на площадке VII Пермского инженерно-промышленного форума состоялась презентация и запуск ESG-бренда «Метафракс Групп». Новый ESG-бренд предназначен для того, чтобы отмечать продукты и услуги компаний группы, которые продвигают принципы ESG. В январе 2023 года, уже после отчетного периода, «Метафракс» вошел в число золотых работодателей России. Холдинг получил сразу три «золота» в авторитетном рейтинге от Forbes. Разработчики рейтинга учли рост влияния в мире ESG-повестки, объединив метрики, по которым оценивались компании, в три группы: «Экология» (E), «Сотрудники и общество» (S) и «Корпоративное управление» (G). «Метафракс» во всех группах метрик получил «золото», подтвердив тем самым статус надежного и добросовестного работодателя.

Рабочая группа по внедрению принципов устойчивого развития была создана в «Метафракс Групп» в конце 2021 года. В её состав входят топ-менеджеры управляющей компании, предприятий «Метафракс Кемикалс», «Метадинеа», «Инженерно-технологического центра «Метафракс» и трейдинговых компаний, представители юридической и финансовой служб, производства, корпоративного управления, стратегических коммуникаций, HR, GR и охраны окружающей среды. На заседаниях рабочей группы рассматриваются вопросы корпоративного управления, климатической отчетности и предложения по дальнейшему развитию, в том числе внедрение современных международных стандартов.

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