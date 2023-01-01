«Азот» поздравил ветеранов с Днём пожилого человека Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» ко Дню пожилого человека подвёл итоги работы с Советом ветеранов предприятия. В 2023 году на поддержку организации выделено 16 млн руб.

Накануне праздника для ветеранов «Азота» была организована традиционная экскурсия на предприятие. В этом году на промышленной площадке побывали 40 чел. Они проехали по территории завода, посмотрели на строительство нового цеха калиевой селитры. Кроме того, увидели цех контрольно-измерительных приборов и автоматики и обновлённый отдел технического контроля.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям:

— Ветераны «Азота» активно участвуют в корпоративных, городских и краевых мероприятиях. В честь Дня пожилого человека 5 октября для них состоится праздничное мероприятие, а через месяц, в середине ноября, пройдёт главное торжество, посвящённое юбилею нашей ветеранской организации. В этом году ей исполнится 65 лет. Это самая старшая ветеранская организация в городе Березники.

В Совете ветеранов «Азота» состоят порядка 2100 чел. Среди них 26 тружеников тыла, 53 почётных химика, 33 отличника химической промышленности, 102 награждённых Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ.

Филиал «Азот» поддерживает Совет ветеранов предприятия по нескольким направлениям: оказание медицинских услуг, выплаты ежеквартальной материальной помощи, организация культурно-массовых и спортивных мероприятий. Также на льготных условиях ветеранам предоставляются услуги культурно-спортивного центра «Азот». Кроме того, ветеранам выделяют производимые на предприятии удобрения. Предприятие также поддерживает инициативы Совета в организации досуга и оказывает адресную помощь одиноким ветеранам по уборке квартир, мелкому ремонту и т.д.

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

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