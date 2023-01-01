Управляющая компания образовательно-производственного кластера ТЭК Прикамья провела первое заседание Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго»

В Чайковском Пермского края состоялось первое заседание Управляющей компании (УК) образовательно-производственного центра (кластера) топливно-энергетического комплекса Пермского края, созданного на базе ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления».

В нём приняли участие председатель управляющей компании, директор техникума Надежда Тюкалова, начальник управления профессионального образования министерства образования и науки Пермского края Илья Бочаров, начальник управления персоналом филиала компании «Россети Урал» — «Пермэнерго» Яков Скоморохов, директор Чайковских электрических сетей «Пермэнерго» Александр Лимонов, управляющий директор АО «Уралоргсинтез» Виктор Фоменко, директор по развитию ООО «Эрис» Алексей Павлов и др.

Обсудили создание рабочих групп по разным направлениям и планы работы.

Представители предприятий-партнеров отметили, что участие в федеральном проекте «Профессионалитет» поможет улучшить взаимодействие образовательных учреждений с работодателями и обеспечит полноценное вовлечение предприятий в подготовку высококвалифицированных специалистов.

Также в рамках заседания УК было подписано межрегиональное соглашение о сотрудничестве между ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления» и ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» для подготовки кадров в области электроэнергетики.

Ранее генеральный директор компании «Россети Урал» Александр Пятигор, министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина и директор Чайковского техникума промышленных технологий и управления Надежда Тюкалова подписали соглашение о сотрудничестве в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Документ предусматривает создание и развитие образовательного кластера по направлению «Топливно-энергетический комплекс» с участием компании «Россети Урал». Кластер будет включать несколько учебных заведений из Перми, Чайковского, Кудымкара, Соликамска, Лысьвы и Краснокамска, а основу его образует Чайковский техникум промышленных технологий и управления.

Финансирование проекта «Профессионалитет» осуществляется из федерального и регионального бюджетов, а также собственных средств компании «Россети Урал». Энергетическая компания готова вкладывать средства в развитие образовательного потенциала региона, включая обновление технической и материальной базы учебных заведений. Участие в проекте также даёт возможность компании «Россети Урал» привлекать фактически готовых специалистов, предоставляя студентам оплачиваемую практику и гарантированные рабочие места после окончания обучения.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго»

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