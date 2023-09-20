«Т Плюс» начала отопительный сезон в Чайковском городском округе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Чайковские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» с 26 сентября приступили к отопительному сезону 2023-2024 в городе Чайковский, посёлках Прикамский и Марковский. Соответствующее постановление № 936 от 20.09.2023 выпустила администрация Чайковского городского округа. В настоящее время энергокомпания начала перевод тепловых сетей в зимний режим работы.

Всего энергетикам «Т Плюс» предстоит подключить к отоплению 74 социальных объекта: детские сады, школы, больницы и поликлиники; 41 здание вузов, лицеев и колледжей, 1 дом культуры. Также тепло поступит жителям 521 многоквартирного дома.

В ходе межотопительного периода энергетики «Т Плюс» выполнили профилактику 242 км теплопроводов в городе Чайковский, посёлках Прикамский и Марковский. Проверено оборудование ТЭЦ и котельных. Обновлено 2 км трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Проведен ремонт основного и вспомогательного оборудования на насосных станциях и павильонах теплосетей. Эти меры позволят стабильно обеспечивать горожан теплом и горячей водой будущей зимой.

В начале 2023 года Чайковские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» заключили концессионное соглашение с администрацией Чайковского городского округа. Документ действует до 31 декабря 2040 года. По соглашению, энергокомпания планирует провести замену 21 километра тепловых сетей и построит современную газовую котельную в посёлке Прикамский.

Также ПАО «Т Плюс» дополнительно вложит в развитие чайковской тепловой инфраструктуры свыше 900 млн рублей после перехода в ценовую зону теплоснабжения. Большая часть средств будет направлена на модернизацию тепловых сетей.





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