Филиал «ПМУ» провел спортивный праздник в подшефной школе Поделиться Твитнуть

В минувшую пятницу, 22 сентября, на стадионе пермской школы №132 сотрудники филиала «ПМУ» совместно с преподавателями организовали для учащихся мероприятие «Будь здоров с «Уралхимом!». В спортивном празднике приняли участие пять команд по 20 учащихся 5-11 классов.

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям:

— Мы организуем этот яркий спортивный фестиваль, чтобы в игровой форме показать школьникам, что приверженность здоровому образу жизни — это хороший задел для построения своего будущего. «Уралхим» как работодатель заинтересован в том, чтобы сотрудники были полны энергии, умели работать в команде и были настроены на достижение цели.

Школьники сравнили свои силы в шести видах спорта: броски в баскетбольное кольцо, командные прыжки на скакалке, дартс, командный прыжок с места, пробитие пенальти и комбинированная эстафета. Несмотря на небольшой дождь, соревнования прошли в атмосфере увлекательной спортивной борьбы. Победители, а также все участники мероприятия получили призы с символикой «Уралхима».

Отметим, что «Уралхим» уделяет большое внимание развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни в регионах присутствия: выступает генеральным партнером масштабных спортивных мероприятий, поддерживает федерации по разным видам спорта, помогает своим сотрудникам достигать хороших спортивных результатов, проводя спартакиады между подразделениями предприятий. Например, в филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» ежегодная заводская спартакиада проходит по 16 видам спорта. Сотрудники предприятия в 2023 году одержали победу в Спартакиаде трудящихся Прикамья, опередив 40 команд других трудовых коллективов региона.

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