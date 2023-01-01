В Запорожское направление из Перми выехали пять грузовых автомобилей Из Прикамья отправлен крупный гуманитарный груз в зону проведения СВО Поделиться Твитнуть

Сегодня, 25 сентября, состоялась погрузка и отправка четырех грузовых автомобилей с гуманитарным грузом для военнослужащих из Прикамья, проходящих службу в зоне проведения СВО. Ранее в Запорожье выехал пятитонный автомобиль. Два автомобиля для транспортировки гумпомощи предоставил пермский предприниматель Сергей Наугольных.

Формирование крупного груза по заявкам бойцов из Пермского края — это совместное мероприятие регионального отделения партии «Единая Россия», «Гуманитарного центра Прикамья», производство «МОЛОТ/ПАРМА ЗА СВОИХ» движения «Молот — наш пермский танковый батальон» и АНО «МОЛОТ — наш Пермский танковый батальон».

В составе груза: маскировочные сети, медикаменты, приборы ночного видения, генераторы дизельные, обувь (берцы тактические, резиновые сапоги) и одежда, термобелье, дождевики, окопные свечи, «сухой душ», радиостанции, коллиматоры, домкраты, наборы автоключей, ноутбуки, профильная труба, дрели, сварочные аппараты, болгарки, лопаты, буржуйки, продукты питания, а также письма и книги пермского автора Евгения Старкова (1934 г.р.).

Сопровождать груз до места назначения будут: руководитель регионального исполкома «Единой России» Станислав Швецов и руководитель «Гуманитарного центра Прикамья» Ксения Котова. Волонтерскую помощь в сборе, сортировке и погрузке гуманитарной помощи осуществляют активисты «Молодой Гвардии».

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, формирование, отправка фур и машин со всем необходимым практически не останавливается. Он подчеркнул, что гуманитарный груз собирался волонтерами «Единой Россией» и других организаций, с учетом потребностей военнослужащих: «Мы благодарны всем неравнодушным пермякам, предпринимателям, компаниям, предприятиям и объединениям за их активное участие в поддержке наших земляков и соотечественников. Спасибо, что продолжаете демонстрировать свое неравнодушие и помогать».

Как отметил секретарь регионального отделения партии Вячеслав Григорьев, с первых дней проведения специальной военной операции «Единая Россия» в Прикамье развернула 49 пунктов сбора гуманитарной помощи для новых российских территорий, которые находятся в каждом местном отделении партии. С начала частичной мобилизации в России по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина партия организовала сбор необходимых вещей для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. На сегодня уже было отправлено более 400 конвоев — это свыше 1360 тонн гуманитарного груза.

«Единая Россия» в Прикамье выстроила системную работу по сбору и отправке гуманитарной помощи, а также предметов первой необходимости для военнослужащих. В эту работу вовлечен депутатский корпус и предпринимательское сообщество, местные отделения партии «Единая Россия» в муниципалитетах», — добавил Вячеслав Григорьев.

Планируется, что в среду, 27 сентября, груз будет передан по месту назначения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.