В Перми пройдёт выставка художника Зорикто Доржиева «Новая степь» На ней будет представлена живопись, графика, скульптура и медиа-арт Поделиться Твитнуть

В Центральном выставочном зале Перми 21 сентября откроется выставка Зорикто Доржиева (ZORIKTO) «Новая степь». На выставке будет представлена живопись, графика, скульптура и медиа-арт. Масштабная экспозиция задумана организаторами как ретроспектива творчества художника за 2006-2019 годы.

Зорикто Бальжинимаевич Доржиев родился в 1976 году в Улан-Удэ. Отец — заслуженный художник России, народный художник Бурятии Бальжинима Доржиев. Зорикто окончил Бурятское республиканское училище культуры и искусства и Красноярский государственный художественный институт, стажировался в творческих мастерских Российской академии художеств.

В 2004 году Зорикто Доржиев был задействован в качестве художника по костюмам в фильме Сергея Бодрова-старшего «Монгол». В 2007 году фильм получил премию «Ника» и номинацию на «Оскар». За работу в фильме Алексея Федорченко «Небесные жёны луговых мари» в 2014 году Зорикто Доржиев был удостоен премии Гильдии кинокритиков России «Белый слон» и номинировался на премию «Ника».

Персональные выставки Зорикто с большим успехом проходили в Русском музее (Санкт-Петербург), в Музее народов Востока и Третьяковской галерее (Москва), в Музее Виктории и Альберта (Лондон), в «Галерее искусств» Совета Европы (Страсбург, Брюссель), в Ноймюнстерском Аббатстве (Люксембург). В 2019 году Зорикто Доржиев стал участником 58-й Венецианской биеннале (одного из самых известных форумов мирового искусства, проводимого раз в два года с участием международного жюри).

В интерпретации Зорикто современная мировая цивилизация — степь, где люди, словно кочевники, находятся в странствиях и бесконечном поиске. Человеческая история — это постоянное движение народов ради выживания, это миграции, смешение культур, обновление. Выставка «Новая степь» рассказывает о миграциях и трансформациях самых разных образов. Мир предстаёт калейдоскопом сюжетов и мотивов самых разных периодов истории.

Художник создает изображения, которые насыщены характерными свойствами культуры Центральной и Восточной Азии, такими как закрытость и погружённость в себя персонажей, пластическая аскетичность, декоративная разработанность поверхности. Фоном в его произведениях часто становятся необъятные просторы степи.

Зорикто Доржиев — один из самых известных современных художников России. Его работы хранятся в Государственном Русском музее, Музее искусств народов Востока, Иркутском областном художественном музее им. Сукачёва, Томском областном художественном музее, Бурятском республиканском художественном музее им. Сампилова (Улан-Удэ), Государственном комплексе «Дворец конгрессов» (Санкт-Петербург).

Произведения Зорикто находятся в частных коллекциях по всему миру, в том числе у Роберта Турмана, Умы Турман, Жозе Мануэля Баррозу, Дилмы Руссефф, Анны Меликян, Рубена Дишдишяна, Гарика Сукачёва, Сергея Галанина, Григория Лепса, Владимира Шахрина и многих других.

Выставка «Новая степь» организована Центральным выставочным залом и Галереей «Ханхалаев» (Москва) в рамках цикла мероприятий, посвящённых 300-летию Перми, при поддержке агропромышленного холдинга «Дороничи» и Группы компаний «Железно».

Выставка работает с 22 сентября по 29 октября 2023 года.

Место проведения: г. Пермь, Центральный выставочный зал, Комсомольский пр-т., 10.

Для посетителей доступны художественные каталоги, книги и арт-сувениры по мотивам произведений художника. Выставка участвует в программе «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение: 6+

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