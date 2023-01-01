В преддверии отопительного сезона «Т Плюс» напоминает жителям быть осторожными вблизи теплосетей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» напоминают жителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры Перми. Следует помнить, что запрещена парковка автомобилей на люках тепловых камер и вблизи мест ремонтов теплопроводов.

Помимо опасности для транспортных средств и их владельцев, такая беспечность может помешать проведению плановых ремонтов. Также опасно проезжать на автотранспорте через места разлива теплоносителя: в таких случаях есть риск провала грунта.

Энергетики напоминают: теплоснабжающая инфраструктура находится в городской черте, тепломагистрали и люки тепловых камер расположены вдоль домов, автодорог и тротуаров. Теплоноситель в сети может нагреваться до высоких температур, поэтому горожанам стоит быть максимально внимательными.

Запрещено наступать на крышки люков, а также открывать люки и залезать внутрь тепловых камер. Также нельзя пересекать парящие лужи — это опасно для жизни. Соблюдая простые правила, вы избежите вероятности нанести вред своему здоровью или получить травму.

Перед началом отопительного сезона стоит ещё раз обратить внимание на соблюдение правил безопасности вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры, — считает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев. «Главная ценность — это жизнь и здоровье людей. Поэтому ещё раз обращаюсь к жителям: берегите себя и выполняйте все требования техники безопасности. Помните, что дома вас ждут родные и близкие. Будьте осторожны возле теплосетей!» — отметил он.

О незакрытых или повреждённых люках тепловых камер и колодцев, сильном парении из них, выходе воды на поверхность, проседании грунта либо обрушении дорожного покрытия необходимо сообщать в Тепловую справочную службу по тел. 8 (342) 259-39-98.





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