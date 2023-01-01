Вячеслав Григорьев: «Единая Россия» показала лучший результат за всю историю муниципальных выборов в Пермском крае» Секретарь регионального отделения партии подвел итоги выборной кампании-2023 Поделиться Твитнуть

Сегодня, 11 сентября, состоялся брифинг секретаря регионального отделения партии Вячеслава Григорьева по итогам Единого дня голосования-2023 для кандидатов от «Единой России».

Напомним, с 8 по 10 сентября в Пермском крае жители выбирали своих представителей в думы Краснокамского, Горнозаводского, Кизеловского, Оханского и Чайковского округов. Также состоялись дополнительные выборы депутата в Пермскую городскую думу по одномандатному избирательному округу №5 и депутата краевого Заксобрания по одномандатному избирательному округу №17.

По результатам подсчёта голосов избирателей победителем на довыборах депутата Законодательного собрания Пермского края четвёртого созыва по округу № 17 стал Альберт Демченко. Он набрал 55,87% голосов избирателей. На довыборах в гордуму Перми победу одержал Антон Мелюхин с результатом 57,41% голосов. Оба кандидата представляют партию «Единая Россия».

Результаты основных выборов: в думу Горнозаводского городского округа — «Единая Россия» 16 мандатов, СР 1 мандат. В думу Кизеловского городского округа — «Единая Россия» 15 мандатов. В думу Краснокамского городского округа — «Единая Россия» 17 мандатов, КПРФ 2 мандата, "Яблоко" 1 мандат. В думу Оханского городского округа — «Единая Россия» 13 мандатов, СР 2 мандата. В думу Чайковского городского округа — «Единая Россия» 21 мандат, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 2 мандата, «ЛДПР» 1 мандат, «Новые люди» 1 мандат.

Вячеслав Григорьев подчеркнул, что по итогам подсчёта голосов представители «Единой России» показали лучший результат за всю историю муниципальных выборов в Пермском крае.

«Во-первых, «Единая Россия» — единственная среди всех политических партий проводит процедуру предварительного голосования. В этом году в Пермском крае конкуренция в ходе партийной процедуры составила более трёх человек на место. В итоге в предварительном голосовании по первой модели приняли участие почти 5 тыс. избирателей. Таким образом, жители в ходе голосования сами определили кандидатуры для участия в выборах, тем самым уже к моменту старта избирательной кампании мы в значительной степени обозначили свои предпочтения», — отметил Вячеслав Григорьев.

Также лидер краевых единороссов подчеркнул, что «Единая Россия» единственная из всех партий выдвинула 100% кандидатов на замещаемые мандаты — это 92 на основных выборах и 2 — на дополнительных. От «Единой России» было выдвинуто 94 кандидата.

Помимо этого, в каждой территории работали технологические группы и закреплённые за ними представители регионального исполкома партии. Они сопровождали весь процесс избирательных кампаний.

Вячеслав Григорьев отметил, что во время нынешних выборов впервые было применено дистанционное электронное голосование (ДЭГ). По статистике краевого избиркома, этой формой голосования предпочли воспользоваться более 9 тыс. чел. «Благодаря тому, что процедуру предварительного голосования «Единая Россия» также проводит в электронном формате, для наших избирателей это уже давно привычный инструмент», — заметил секретарь реготделения.

Итоги выборов говорят сами за себя. Если сравнивать результаты нынешней выборной кампании с сопоставимыми выборами 2018 года (тогда тоже замещалось 92 мандата), видно, что «Единая Россия» увеличила своё представительство в органах МСУ более чем на 20%. В 2018 году этот показатель был 68,47%, в 2023-м — 89,13%.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех избирателей, которые нас поддержали, за доверие и активную позицию. Благодарю за хорошую слаженную работу местные отделения партии и их секретарей, а также наших технологов, которые провели большую работу. И, как видим, сделали это успешно», — заключил лидер единороссов Прикамья.

Завершив выборы 2023 года, реготделение партии «Единая Россия» в Пермском крае сразу же начинает подготовку к президентской кампании 2024 года. «У меня нет никаких сомнений, что её результаты будут столь же высокими», — заявил Вячеслав Григорьев.

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