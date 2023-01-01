Филиал «Азот» запустил новую линию фасовки карбамида Поделиться Твитнуть

На площадке филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» заработала линия фасовки карбамида в мягкие контейнеры разового использования (МКР). Инвестиции в проект составили 277 млн руб.

Реализация инвестпроекта позволит фасовать карбамид в МКР объёмом от 500 кг до тонны, с последующей погрузкой в полувагоны. Для этого в новом производственном помещении установлено отечественное фасовочное оборудование. Ранее продукция уходила с площадки только насыпью в вагонах-хопперах.

Процесс совершенствования погрузки карбамида начался в 2021 году. Для этого был реконструирован существующий корпус погрузки продукции. Работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры на территории предприятия проводило ООО «Уралхим-Транс».

Андрей Михеев, заместитель главного инженера по развитию филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Основной объём продукции отправится в страны СНГ и российским потребителям, у которых наблюдается рост спроса на карбамид в МКР. Поэтому производство модернизируется и соответствует современным запросам и реалиям. То, что мы видим, — лишь один из этапов масштабной работы, которая проводится на предприятии в рамках реализации инвестиционных проектов.









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