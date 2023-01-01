Жители Чайковского теперь могут голосовать за своих на всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» Поделиться Твитнуть

Любовь Сахарова проживает в этом доме более 35 лет, и долгое время является председателем Совета дома. В советское время их дом носил почётное звание: «Дом образцового содержания».

Весной 2019 года Любовь Александровна и её соседи решили возродить традицию и благоустроить территорию за домом, рядом с которой расположен кинотеатр. По просьбе жильцов управляющая компания КИТ привезла плодородную землю. А небольшие клумбы вдоль цветника жильцы смастерили и покрасили сами. С тех пор в палисаднике вокруг дома цветут шиповник, сирень и гортензия, а также разноцветные флоксы, пионы, хризантемы и даже розы. Любовь Сахарова и её соседи ухаживают за ними, а горожане, когда приходят в кинотеатр, любуются прекрасным цветником.

Напомним, в июле текущего года в рамках реализации партийного проекта «Жители МКД» стартовал конкурс, направленный на развитие институтов управления в сфере ЖКХ.

Конкурс организован партией «Единая Россия» и Национальным центром общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль». Партнёры конкурса — Минстрой РФ и Фонд развития территорий

Как сообщают организаторы, задачи конкурса — выявлять и обнародовать актуальные практики управлению многоквартирными домами, самоорганизации граждан для реализации программ по благоустройству и формирования комфортной городской среды, повышения энергоэффективности многоквартирных домов. Также среди задач — поощрение качественно работающих управляющих организаций и объединений собственников.

Принять участие в конкурсе может любой желающий — собственник или наниматель помещения в многоквартирном доме, член совета дома, член ТСЖ или представитель управляющей компании.

Проголосовать за номинантов и узнать все подробности о конкурсе можно на сайте https://moydom.er.ru

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.