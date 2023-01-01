«Т Плюс» напоминает об ответственности УК и ТСЖ за возобновление подачи горячей воды после «опрессовок» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обращает внимание жителей, что исполнителями услуги горячего водоснабжения в многоквартирных домах являются жилищные организации — УК и ТСЖ. Вопросы о сроках проведения летних ремонтов, отключениях горячей воды и сроках возобновления подачи горячего водоснабжения в первую очередь нужно адресовать управдомам по телефонам, указанным в квитанциях.

После завершения процесса гидравлических испытаний тепловых сетей именно обслуживающая организация — УК/ТСЖ — обеспечивает прием теплоносителя в доме для того, чтобы подача горячей воды в квартиры возобновилась.

В случае, если в доме отсутствует горячая вода, жилищная организация обязана предпринять шаги для выяснения причины перебоев и их устранения. Ресурсоснабжающая организация в обязательном порядке заранее сообщает управдомам текущий статус теплоснабжения зданий: параметры давления и температуры, причины возможных перебоев, сроки проведения ремонтов и восстановления нормативных параметров. Данная информация от имени УК/ТСЖ сообщается жителям на основании договора между гражданами и жилищными организациями.

При возникновении вопросов по горячему водоснабжению жителям, в первую очередь, необходимо запросить информацию в своей управляющей организации.

«Свяжитесь с соседями, просмотрите информационную ленту в домовом чате/группе УК-ТСЖ в соцсети, проверьте сайты городских коммунальных служб. Отсутствие горячей воды не обязательно может быть вызвано ремонтами на теплосетях, иногда причина —работы внутри дома, которые ведет жилищная организация. Управдом обязан принимать обращения собственников квартир и оперативно информировать граждан о причинах перерывов/снижения качества коммунальных услуг», — отмечает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Сегодня ресурсоснабжающая организация полностью автоматизировала производственный процесс: все центральные тепловые пункты оснащены приборами телеметрии, благодаря чему основные параметры теплоносителя — давление и температуру — можно проверить в режиме онлайн почти для любого здания. В случае, если УК/ТСЖ не обслуживают внутридомовые сети должным образом, и при этом намеренно дезинформируют граждан о причинах, по которым отсутствует горячая вода, наиболее эффективно воздействовать на управдомов могут сами граждане.

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов Пермских тепловых сетей можно уточнить по телефону Тепловой справочной службы +7 (342) 259-39-98.





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