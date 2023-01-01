В сентябре начинается активная реализация регионального проекта «Дороги для людей» Поделиться Твитнуть

Одной из задач Народной программы партии «Единая Россия» является создание условий для безопасного и комфортного передвижения жителей Прикамья. Эта задача раскрывается в новом региональном партийном проекте «Дороги для людей».

В июле состоялись аукционы на ремонт региональных автомобильных дорог общего пользования. Сейчас определены подрядчики на объекты, расположенные на территории Частинского, Бардымского, Еловского, Кишертского муниципальных округов и Оханского, Очерского, Суксунского, Соликамского городских округов. Всего будет отремонтировано более 26 км дорог, а также установлено 20 автобусных остановок и оборудованы 32 заездных кармана. Это составит 54% от протяженности всех дорог в гравийном исполнении на территории региона. Эти дороги проходят по 20-ти малым населенным пунктам Прикамья, в которых проживают порядка 18 тысяч человек. Часть объектов планируется сдать уже в 2023 году.

В рамках второго направления проекта в августе был завершен прием заявок для участия в конкурсном отборе по краевому приоритетному проекту «Школьная остановка», итоги будут подведены в начале сентября.

Напомним, 1 июля 2023 г. в программу «Комфортный край» было добавлено новое направление по устройству и замене остановочных павильонов по маршрутам школьных автобусов.

На эти цели муниципалитеты получат субсидии в рамках софинансирования, где доля местного бюджета составит лишь 10%. Максимальная сумма может составлять до 600 тысяч рублей. Среди условий — заявка от местных властей и наличие обращений граждан. При этом количество заявок не должно превышать пяти. Приоритет будет отдаваться сельским территориям.

Александр Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края, координатор регионального проекта «Дороги для людей» партии «Единая Россия»:

— Проект разработан совместно с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В рамках этого проекта в ближайшие три года на региональные грунтовые дороги будет положено твердое асфальтовое покрытие, а именно — на те участки, которые находятся в границах населенных пунктов. Таких дорог, так называемого переходного типа, сейчас в регионе насчитывается 716, то есть примерно каждая пятая дорога. Общая протяженность всех этих дорог через населенные пункты составляет 48 км.

Потребность в этом назрела давно, так как транзитный транспорт, который год от года увеличивается и проходит по этим дорогам в сухую летнюю погоду, заставляет страдать от пыли местных жителей.

Впереди — важный, непростой, но очень интересный период работы.

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