«Т Плюс» готова к старту отопительного сезона 2023-2024 в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» завершили подготовку к отопительному сезону 2023-2024 годов в Перми. Энергетики провели профилактику 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты. В ходе гидравлических испытаний — проверки теплосетей на прочность и плотность — своевременно выявлены и устранены дефекты на трубопроводах. К несению зимних нагрузок подготовлено оборудование 27 малых котельных, 10 насосных станций, 372 центральных тепловых пункта.

В ходе летней ремонтной кампании была запланирована перекладка 22 км ключевых тепломагистралей в Перми, которые были определены с учетом празднования 300-летия краевой столицы. В результате обновлены трубопроводы на улицах Баумана, Шахтерская, Запорожская, Малкова, Кабельщиков, Нефтяников, Котовского, Попова, Связистов, в правобережной части города — на улицах Сивашской, Липатова, Маршала Рыбалко и др.

На обновление тепловых сетей города энергокомпания планирует направить 3,7 млрд рублей. Общая годовая инвестпрограмма энергокомпании, по планам, составит 5,2 млрд рублей.

«В год 65-летия Пермских тепловых сетей энергетики, традиционно, уделили максимальное внимание мероприятиям по подготовке теплосетевой инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Специалисты теплоснабжающего предприятия подтвердили высокий уровень профессионализма и готовности обеспечивать горожан теплом и горячей водой», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Объемы финансирования обновления теплосетевой инфраструктуры города ежегодно увеличиваются в рамках исполнения регуляторного соглашения Правительства Пермского края и Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и перехода Перми в ценовую зону теплоснабжения с применением методики альтернативной котельной. До 2035 года энергокомпания вложит в надежность теплоснабжения столицы Прикамья 28 млрд рублей.

В «Т Плюс» утверждена стратегия, которая соответствует принципам ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) или «Устойчивое развитие» — принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

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