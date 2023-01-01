Лукойловцы заняли 1 место в командном зачёте на Пермском марафоне Поделиться Твитнуть

300 сотрудников Группы организаций «ЛУКОЙЛ» вышли на старт VI Пермского международного марафона. Команда нефтяников стала самой многочисленной корпоративной командой за всю историю легкоатлетического мероприятия и заняла 1 место в общекомандном зачёте. Лукойловцы приняли участие во всей программе марафона, выступив на дистанциях 42,195 км, 21,098 км, 10,550 км, 5 км и 3 км.

Ровно шесть лет назад 2 сентября был дан старт первому Пермскому марафону. Тогда марафонцы приехали из 12 стран, 28 российских регионов и 184 городов. Сегодня же это крупное легкоатлетическое событие, участниками которого ежегодно становятся тысячи человек.

В этом году за звание лучшего бегуна боролись около 12 тысяч участников! Для честности и объективности результатов забега на площадке марафона работала судейская коллегия из 85 человек.

Также спустя много лет в рамках Пермского марафона прошёл Кубок России по полумарафону. Все, кто заявился на дистанцию 21 км, автоматически стали участниками Кубка.

Отметим, что Компания «ЛУКОЙЛ» традиционно является партнёром соревнований по лёгкой атлетике «Пермский марафон», а лукойловцы — постоянные участники забега.

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