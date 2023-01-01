Сотрудники филиала «Азот» поздравили студентов с Днем знаний Поделиться Твитнуть

Сотрудники филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» поздравили студентов Березников и Соликамска с Днем знаний и вручили лучшим из них именные сертификаты на получение стипендий от предприятия.

Даниил Сурков, механик проектного офиса строительства цеха нитрата калия филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим», депутат Березниковской городской думы:

— «Азот» — предприятие со сложными технологиями. Нам важно, чтобы к нам приходили грамотные специалисты, поэтому мы поддерживаем успешных студентов технических и естественно-научных профилей, а также принимаем участие в обновлении материально-технической базы учебных заведений-партнеров.

По пять лучших студентов третьих и четвертых курсов из Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ), Березниковского политехнического (БПТ) и Соликамского горно-химического техникума (СГХТ) будут получать от предприятия по 3 500 рублей в месяц. Среди них два студента, обучающихся по договору о целевом обучении с филиалом «Азот». Они уже сейчас успешно осваивают учебную программу, чтобы по окончании вуза работать на предприятии.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям, депутат Березниковской городской думы:

— БФ ПНИПУ в этом году отмечает 65-летие, это важная дата для всех. Наше сотрудничество уже давно переросло в крепкую дружбу. Студенты получают именные стипендии, участвуют в стажировках, проходят на предприятии практику и в дальнейшем трудоустраиваются к нам. Мы знаем, что ПНИПУ выпускает высококлассных грамотных специалистов, поэтому на протяжении многих лет содействуем развитию вуза.

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