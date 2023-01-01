От реготделения «Единой России» Пермского края в школу Северодонецка переданы наборы первоклассника и спортинвентарь Поделиться Твитнуть

Накануне начала учебного года секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев и руководитель регионального исполкома партии Станислав Швецов передали наборы школьных принадлежностей и спортивного инвентаря для школьников Северодонецка. Наборы и спортинвентарь были подготовлены в рамках Всероссийской акции «Собери ребенка в школу».

Всего было передано более 120 наборов первоклассника, в которые входит все самое необходимое для занятий в школе: тетради, ручки, обложки для тетрадей, наборы для рисования и творчества. Для учебных классов в школу передали плакаты с известными учеными, писателями и полководцами Российской Федерации.

К акции «Собери ребенка в школу» присоединился депутат Государственной Думы Российской Федерации, координатор федерального проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Он передал школьникам Северодонецка наборы первоклассника и большие географические карты мира.

Также для занятий спортом и укомплектования школы были приобретены спортивные маты для занятий гимнастикой, баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев поздравил Нину Николаевну директора СОШ № 12 с наступающим Днём знаний. Он поблагодарил за активность преподавателей и родителей, которые участвовали в подготовке школы к новому учебному сезону, пожелал в новом учебном году успехов на пути к знаниям и мирной жизни в городе.

«Мы знаем, что в России проходит акция «Собери ребёнка в школу», в которой принимает участие «Единая Россия» и проект «Цифровая Россия». Приятно, что теперь она касается и новых регионов, в частности Северодонецка. Благодаря этой акции у наших ребят появятся новое школьное оборудование для занятий спортом, индивидуальные школьные наборы, и школьная жизнь станет приближенной к стандартам Российской Федерации», — отметила директор СОШ № 12 Нина Николаевна

Напомним, «Единая Россия» ежегодно проводит акцию «Собери ребёнка в школу» для детей из малообеспеченных и многодетных семей. С прошлого года в ней принимают участие и дети участников СВО. Также вместе с родителями представители партии проверяют готовность учебных заведений к 1 сентября: оценивают качество проведенных ремонтных работ, благоустройство территорий, состояние спортивных площадок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.