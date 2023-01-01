В Прикамье проконтролировали ход работ по строительству «умной» спортплощадки в парке «Оранжевое лето» Поделиться Твитнуть

Новый современный спортивный объект появится в Перми в рамках реализации Народной программы «Единой России», нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт). В ближайшее время будут завершены работы по устройству асфальтобетонного основания. Готовность объекта на сегодняшний день составляет более 60 %.

В парке появятся беговой овал, хоккейная коробка, 100-метровая беговая дорожка, сектор с уличными тренажерами barbell outdoor. Также в проект заложены футбольные ворота, стойки для баскетбола и волейбола, комплексы взрослого и детского воркаута, уличный стол для настольного тенниса и зрительские трибуны на 100 мест.

«Умная» спортплощадка — результат большой совместной работы Министерства физической культуры и спорта Пермского края, Администрации города Перми, при поддержке проекта ДЕТСКИЙ СПОРТ партии ЕДИНАЯ РОССИЯ. Площадка будет доступна для всех желающих. Уверен, площадка значительно повысит интерес детей и взрослых к занятиям физической активностью, а также станет местом для проведения тестирований нормативов ВФСК ГТО, что позволит развивать и продвигать комплекс ГТО», — отметил координатор партпроекта «Детский спорт» в ПФО Василий Кузнецов.

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