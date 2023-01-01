«Газпром нефть» усилит развитие дорожной инфраструктуры в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Специализированное подразделение «Газпром нефти» по строительству дорог — «Газпромнефть — Дорожное строительство» — и правительство Пермского края создали совместное предприятие для развития транспортной инфраструктуры региона.

Новое производство, получившее название «Газпромнефть Дорожное строительство Прикамье», обеспечит полный цикл работ на проектах федерального и регионального значения.

В структуре совместного предприятия планируется асфальтобетонный завод производственной мощностью 200 тыс. тонн в год и парк современной спецтехники. Для строительства и обслуживания транспортной инфраструктуры будут использованы высокотехнологичные битумные материалы и собственные запатентованные технологии «Газпром нефти».

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