«Уралхим» — генеральный партнер Пермского марафона Поделиться Твитнуть

АО «ОХК «Уралхим» выступит генеральным партнером Пермского марафона, который пройдет 2-3 сентября 2023 года в Перми. В мероприятии примут участие более 180 сотрудников «Уралхима» и «Уралкалия».

В первый день состоится официальная церемония открытия соревнований, заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на 300 м, детский забег на 1 км и беговая экскурсия от Уралхим Run Factory. Во второй день — основные забеги на дистанции 3, 5, 10, 21 и 42 км. В этом году, как и в прошлом, желающие вновь смогут принять участие в эстафете для команд из четырех человек.

Для участников бегового сообщества Уралхим Run Factory, а также для всех болельщиков будет предусмотрена зона поддержки: место для восстановления после забегов и общения с тренерами.

Участниками шестого Пермского марафона станут не только любители бега, но и профессиональные спортсмены: Российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков, четырехкратный призер олимпиады Денис Спицов, олимпийская чемпионка в эстафете по лыжным гонкам Вероника Степанова и двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призер этапов Кубка России по лыжным гонкам Савелий Коростелев.

Справка

Уралхим Run Factory — это новое российское беговое сообщество, в которое входят люди из разных городов и с разными целями, объединенные желанием стать лучше: лучшими бегунами, лучшими спортсменами и, в конечном счете, лучшими людьми. У сообщества более 10 локаций по всей России и собственная беговая база в центре Москвы.

Пермский международный марафон — одно из флагманских мероприятий, приуроченных к юбилею города. Впервые был проведен в 2017 году и вошел в список знаковых и масштабных событий Пермского края. В этом году ожидается более 12 000 участников: профессиональные спортсмены и любители бега, а также более 50 000 зрителей.

С 2020 года мероприятие входит в международный рейтинг соревнований по версии World Athletics, а также в топ-100 международных марафонов. Победители марафонской дистанции (42 км) среди мужчин и женщин могут получить по миллиону рублей, если пробегут дистанцию не дольше установленного организаторами времени.

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