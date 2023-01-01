«Уралкалий» отмечает День шахтера Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Уралкалий» в последнее воскресенье августа традиционно отмечает День шахтера. В преддверии этого события 506 сотрудников Компании были награждены Почетными грамотами Министерства энергетики РФ, почетными грамотами подразделений, а также различными корпоративными и профсоюзными наградами.

10 сотрудников получили знаки отличия «Шахтерская слава», пятеро из них стали его полными кавалерами.

Накануне праздника были подведены итоги традиционного конкурса профессионального мастерства. 18 победителей получили награды в номинации «Лучшее звено по комбайновым комплексам» среди персонала рудников. 22 человека отмечены в индивидуальных категориях «Лучший горный мастер добычного участка», «Лучший бригадир комбайновой бригады», «Лучший рабочий участка закладки», «Лучший горный мастер участка закладки».

Самым эффективным по итогам года был признан рудник СКРУ-1. Коллективу была вручена переходящая награда «Лучший рудник».

День шахтера традиционно проводится при поддержке «Уралкалия» совместно с Днем города Соликамска, который в этом году отмечается 26 августа. Праздничная программа включает в себя интерактивные и спортивные площадки, концертные программы, мастер-классы по современным арт-направлениям. В рамках проекта «Путешествие по Соликамску», реализованного при поддержке «Уралкалия», желающие могут принять участие в экскурсии по Соляной версте — недавно благоустроенной набережной реки Усолка в исторической части города. В культурно-досуговом центре Компании пройдет межрегиональный фестиваль поэзии, авторской и бардовской песни «Радуги крылья». Завершится праздничная программа концертом и фейерверком.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— День шахтера — праздник сильных духом, мужественных и смелых людей, которые работают в «Уралкалии». Благодаря их труду создается будущее нашего предприятия. Слова искренней благодарности нашим ветеранам — именно они создали надежную основу для сегодняшних достижений. Спасибо им за бесценный опыт, за вклад в сохранение лучших традиций отрасли и воспитание достойной смены молодых горняков.

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