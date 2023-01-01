В Перми часть улицы Шахтёрской перекрывается для замены теплосети Поделиться Твитнуть

Пермские тепловые сети приступают к монтажу следующего участка новой теплосети по ул. Шахтёрской в Индустриальном районе города. Мероприятия реализуются в рамках подготовки к отопительному сезону 2023/24 в целях надёжного теплоснабжения жителей. Работы согласованы администрацией Перми.

Ранее была выполнена укладка теплосети на перекрёстке улиц Шахтёрской и 9 Мая.

В связи с перекладкой теплосети на период с 08:00 28 августа до 23:00 28 сентября закрывается проезд всех видов транспорта по ул. Шахтёрской на участке от ул. Подводников до проспекта Декабристов. Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать пути объезда.

Энергокомпания приносит извинения за доставленные неудобства и напоминает: подготовка теплосетевой инфраструктуры обязательна и проводится для стабильного теплоснабжения жителей в осенне-зимний период.

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