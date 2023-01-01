Компания VERRA впервые участвует в крупнейшей российской автовыставке MIMS Automobility Moscow Выставка продлится до 24 августа включительно Поделиться Твитнуть

В московском «Экспоцентре» стартовала MIMS Automobility Moscow — крупнейшая в России выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля. В этом году ее участниками стали свыше 1,5 тыс. производителей, дистрибьюторов и дилеров из более чем 20 стран мира.

Впервые в мероприятии принимает участие автомобильная компания VERRA.

«VERRA непрерывно развивается, и стремится предложить клиентам лучшие продукты автомобильного рынка. Поэтому в портфеле компании с каждым годом становится всё больше брендов, а профессионализм команды постоянно растёт. На выставке мы с гордостью представляем продукты студии профессионального детейлинга VERRA Detailing и студии доработки автомобилей VERRA. Кроме того, знакомим гостей MIMS с проектами VERRA в сфере безопасности и высоких технологий», — отмечает генеральный директор VERRA Анна Бояршинова.

На стенде VERRA представлены автомобили Toyota Land Cruiser 300 и Exeed VX, с которыми поработали мастера VERRA Detailing и студии доработки авто VERRA. В результате получился сплав технологий и искусства, мощности и стиля, традиций и современности.

Land Cruiser 300 после «прокачки» стал внедорожником мечты, готовым к абсолютно любым испытаниям. В автомобиле реализованы 12 собственных разработок VERRA. Exeed VX в этом тандеме отвечает за творческую составляющую, при «перезагрузке» премиального внедорожника мастера детейлинга вдохновлялись Дягилевским фестивалем и 300-летием Перми.

Кроме того, VERRA знакомит гостей выставки с собственными проектами в сфере IT и безопасности. Компания предлагает 11 лицензированных продуктов для ритейла и автоиндустрии, в том числе сервис VERRA CHECK-UP, который обеспечивает онлайн-присутствие клиента на диагностике авто, позволяет удаленно согласовать работы и существенно экономит время. Также VERRA обеспечивает сохранность автомобилей с помощью спутниковых систем безопасности через личный кабинет клиента TerraGuard, благодаря которому гарантирована комплексная защита и оперативная помощь на дороге.

Также команда VERRA активно участвует в деловой программе MIMS. В рамках выставки впервые пройдёт совместная Конвенция Российской ассоциации автодилеров и Китайской ассоциации автодилеров, на выставке будет представлен новый формат презентации автомобилей MIMS Automobility Show и раздел Future Mobility Area с прототипами транспортных средств, новейшими разработками и инновациями.

В рамках MIMS пройдёт обсуждение актуальных вопросов автомобильной отрасли: трансформация и будущее глобального и российского авторынка, BIG Data в автопроме, развитие рынка электротранспорта, сервисное обслуживание автомобилей, меры государственной поддержки и частных инвестиций.

Выставка продлится до 24 августа включительно.

Для справки:

VERRA – одна из ведущих автомобильных компаний России. Официальный дилер Toyota, Lexus, Exeed, Porsche, Geely, Skywell, Москвич, Changan, Omoda, Jaecoo. Автосалоны компании VERRA располагаются в Перми и Березниках. Компания предлагает полный пакет сервисного обслуживания автомобилей, в том числе постгарантийную поддержку «7 лет просьба не беспокоиться». В 2023 году VERRA отмечает 25-летие. С 2020 года компания входит в топ-50 лучших работодателей России, который готовит авторитетный портал HeadHunter. Официальный сайт компании verra.ru.

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