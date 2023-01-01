Березниковский содовый завод вошел в «РОСХИМ» Поделиться Твитнуть

АО «РУССКИЙ ВОДОРОД» изменило наименование в АО «Росхим». Официальное название холдинга принято согласно Распоряжению Правительства РФ от 2 августа 2023 года о включении официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования, в фирменное наименование АО «Русский водород» при его переименовании. Новое название холдинга — «Росхим» — в наибольшей степени соответствует бизнес-модели компании, подчеркивает единство стратегических целей холдинга с национальными интересами в химической отрасли.

В основе бизнес-модели компании — принцип кластеризации. Это позволяет эффективно использовать технологический и кадровый потенциал предприятий. На сегодняшний день в компанию «Росхим» входят ключевые химические предприятия страны, расположенные в различных регионах РФ: группа предприятий АО «СНХЗ», АО «БСЗ», ООО «ДонБиоТех», ряд производств юга России. Также Распоряжением Правительства в доверительное управление компании переданы 47% акций АО «БСК».

Каждое из предприятий «Росхим» обладает большими перспективами развития производств. Кооперационные связи между ними обеспечивают реализацию проектов глубокой модернизации и масштабной инвестиционной программы.

Решение о консолидации ряда предприятий отечественной химической промышленности РФ положительно воспринято Правительством Российской Федерации. Также перед АО «Росхим» поставлена задача создания в кратчайшие сроки в г. Усолье-Сибирское Иркутской области Федерального центра химии. На основе этого центра необходимо найти новые организационно-управленческие решения, которые обеспечат промышленное и экономическое развитие страны. Этот проект является одним из крупнейших в России и имеет целью создать новые модели управления для всего отечественного производства.

В числе отраслей-потребителей продукции «Росхим» — стекольная, нефтеперерабатывающая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, шинная, сельскохозяйственная, авиационная и другие значимые отрасли российской промышленности.

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