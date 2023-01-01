Банк «Клюква» подключил сервис Samsung Pay для держателей карт «Мир» Поделиться Твитнуть

Банк «Клюква» 10 августа 2023 года запустил поддержку сервиса Samsung Pay для карт «Мир». Samsung Pay – удобный и безопасный мобильный платежный сервис, позволяющий быстро оплачивать покупки смартфоном.

Приложение запускается на любом, даже выключенном экране одним движением, для проведения операции не нужен интернет.

Чтобы оплатить покупку, нужно просто:

- добавить карту «Мир» БанкаКлюква

-провести по экрану снизу вверх и выбрать карту

- подтвердить оплату по отпечатку пальца или PIN-коду приложения

- поднести смартфон к терминалу для оплаты.

В Samsung Pay реализована надежная трёхуровневая защита для обеспечения безопасности платёжных операций по карте. Каждую транзакцию необходимо подтвердить по отпечатку пальца или PIN-коду приложения, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен. Защиту данных обеспечивает встроенная система Samsung KNOX, работа которой не зависит от работы операционной системы устройства. За счет этого данные Samsung Pay не могут быть скомпрометированы при взломе ОС или установке прошивок от непроверенных поставщиков.

Подробнее о Samsung Pay можно узнать на сайте Банка.

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