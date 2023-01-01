«Т Плюс» напоминает об ответственности УК и ТСЖ за возобновление подачи горячей воды после опрессовок Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обращает внимание жителей, что исполнителями услуги горячего водоснабжения в многоквартирных домах являются жилищные организации — УК и ТСЖ. Вопросы о сроках летних ремонтов, отключениях горячей воды и возобновлении горячего водоснабжения в первую очередь нужно адресовать управдомам по телефонам, указанным в квитанциях.

После гидравлических испытаний тепловых сетей именно обслуживающая организация (УК или ТСЖ) обеспечивает приём теплоносителя в доме, чтобы подача горячей воды в квартиры возобновилась.

Если в доме отсутствует горячая вода, жилищная организация обязана предпринять шаги для выяснения причины перебоев и их устранения. Ресурсоснабжающая организация в обязательном порядке заранее сообщает управдомам текущий статус теплоснабжения зданий: параметры давления и температуры, причины возможных перебоев, сроки проведения ремонтов и восстановления нормативных параметров. Данная информация от имени УК/ТСЖ сообщается жителям на основании договора между гражданами и жилищными организациями.

При возникновении вопросов по горячему водоснабжению жителям, в первую очередь, необходимо запросить информацию в своей управляющей организации.

«Свяжитесь с соседями, просмотрите информационную ленту в домовом чате/группе УК-ТСЖ в соцсети, проверьте сайты городских коммунальных служб. Отсутствие горячей воды необязательно может быть вызвано ремонтами на теплосетях, иногда причина — работы внутри дома, которые ведёт жилищная организация. Управдом обязан принимать обращения собственников квартир и оперативно информировать граждан о причинах перерывов/снижения качества коммунальных услуг», — отмечает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Сегодня ресурсоснабжающая организация полностью автоматизировала производственный процесс: все центральные тепловые пункты оснащены приборами телеметрии, благодаря чему основные параметры теплоносителя — давление и температуру — можно проверить в режиме онлайн почти для любого здания. Если УК/ТСЖ не обслуживают внутридомовые сети должным образом и при этом намеренно дезинформируют граждан о причинах отсутствия горячей воды, наиболее эффективно воздействовать на управдомов могут сами граждане.

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов Пермских тепловых сетей можно уточнить по телефону Тепловой справочной службы +7 (342) 259-39-98.

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