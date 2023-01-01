На конноспортивном комплексе в посёлке Ферма состоялся забег «Родео 59» Поделиться Твитнуть

На конноспортивном комплексе в посёлке Ферма 12 августа состоялось спортивное событие — забег «Родео 59».

В мероприятии было несколько забегов, в том числе «Профи» на дистанцию 5 км. По итогам забега определены следующие победители:

5 км, женщины:

1-е место — Нубар Гиносян, время 30 мин. 46 сек.

2-е место — Татьяна Чугайнова, 32 мин. 47 сек.

3-е место — Дарья Юдинкова, 32 мин. 59 сек.

5 км, мужчины:

1-е место и 2-е места между собой поделили Эдгар Осипян и Константин Сутулов, пробежав дистанцию за 22 мин. 54 сек.

3-е место досталось Виктору Тарантину, время 24 мин. 10 сек.

Справка

«Родео» — это экстремальный забег, во время которого участники преодолевают различные естественные и искусственные преграды, включающие бег по пересеченной местности, барьеры, водяные ванны, грязь, отвесные стены и канаты.

Следующий забег «Родео 59» состоится 25 мая 2024 года. Хедлайнером мероприятия выступит пермская группа «Еl capitan!».

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