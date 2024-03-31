Большие квартиры для комфортной жизни Поделиться Твитнуть

Сегодня мы замечаем тенденцию уменьшения площади квартир в ряде строящихся объектов в Перми. В среднем застройщики делают ставку на квартиры до 45-48 м2. Поэтому на рынке мало представлено больших квартир площадью от 70 м2 до 105 м2. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках варьируется от 108 до 110 тыс. руб. за м2. Большие квартиры и рассчитаны на то, чтобы в них жили, а не инвестировали в них. Именно такие квартиры есть в продаже в жилом комплексе «Талисман1» на КИМ, 45 от девелопера PAN City Group2.

При покупке квартиры клиент ориентируется не только на цену: важны метраж, потребности членов семьи, расположение жилья. К примеру, современные планировки в ЖК «Талисман» представлены четырёх- и пятикомнатными квартирами формата евро. В некоторых планировках есть две лоджии и даже полноценное окно в просторной ванной комнате. Максимально комфортно семья из трех-четырех человек чувствует себя в «еврочетырешке» с 3-мя комнатами, гостиной и столовой. Можно устраивать семейные вечера, праздники и никого из домашних не стеснять. Иногда в больших квартирах комнаты приспосабливают не только для спален, но и для кабинетов, гардеробных и хозяйственных комнат.

В наличии 5-комнатные квартиры формата евро площадью от 104,5 м2, с 4 независимыми изолированными комнатами и просторной кухней-гостиной. Одну из комнат можно сделать кабинетом для комфортной работы из дома или разнополым детям выделить каждому по комнате.

Одной из популярных планировок для большой семьи, где сконцентрировано и эргономика пространства, и изолированность комнат, являются 3-х комнатные квартиры, площадью от 78.3 м2. В квартирах запроектирована большая кухня-гостиная, большой коридор и два санузла.

В 3-х комнатных квартирах, площадью от 71.4 м2. запроектирована большая кухня-гостиная, два санузла и огромная лоджия, которая в летний период может стать рабочим пространством или зоной отдыха.

ЖК «Талисман» располагается в самом сердце Мотовилихинского района на ул. КИМ, 45. Элегантное минималистичное архитектурное решение фасадов в сочетании с малоэтажностью комплекса делают его непохожим на многие современные проекты. Три секции высотой от 6 до 12 этажей, всего от 4 квартир на площадке, приватный двор с контролем доступа — это дом, в котором будет уютно и безопасно жить. Дом сдается уже в следующем году!

Квартиру можно забронировать до реализации вашего вторичного жилья, купить со скидкой при единовременной оплате, с рассрочкой до конца строительства с беспроцентным периодом3. А если у вас есть средства гос. субсидий, вы можете их использовать в качестве первоначального взноса, либо направить на погашение ипотеки. PAN City Group надежный застройщик, работает на рынке недвижимости уже более 30 лет. За это время компанией построено более 20 объектов, введено в эксплуатацию порядка 280 тыс. м2 жилья, а при участии специалистов компании совершено свыше 6 000 сделок на рынке недвижимости.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://talisman-dom.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ , а также на сайте https://talisman-dom.ru/

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

3 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». Первоначальный взнос в размере 5% от стоимости квартиры оплачивается при подписании ДДУ. В 1, 2, 4, 5 месяцы размер ежемесячного платежа составляет по 20 тысяч рублей, в 3 и 6 месяцы — по 5% от стоимости квартиры, с 7-го месяца . Размер ежемесячного платежа составляет по 30 тысяч рублей. Оставшаяся сумма оплачивается до 31.03.2024. Размер индексации на первые 6 месяцев рассрочки составляет 7% годовых на остаток суммы в месяц, и 9% годовых на остаток суммы в месяц с 7-го месяца и до завершения срока рассрочки. Подробности в отделе продаж по тел. (342) 207-17-07.

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