Продолжается приём заявок на конкурс «Лучший дом. Лучший двор»
Продолжается приём заявок на II Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор». Конкурс организован партией «Единая Россия» и Национальным центром общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль». Партнёры конкурса — Минстрой РФ и Фонд развития территорий.
Как сообщают организаторы, задачи конкурса — выявлять и обнародовать актуальные практики управлению многоквартирными домами, самоорганизации граждан для реализации программ по благоустройству и формирования комфортной городской среды, повышения энергоэффективности многоквартирных домов. Также среди задач — поощрение качественно работающих управляющих организаций и объединений собственников.
Приём заявок на конкурс начался 10 июля и продлится до 18 часов по московскому времени 10 октября 2023 года. Определение победителей пройдёт 8 декабря, а 20 декабря состоится их торжественное награждение.
Конкурс проводится в четырёх номинациях:
— «Лучший двор» (оценивается благоустройство двора и усилия жителей по её созданию);
— «Самый дружный дом» (оцениваются истории решения проблем, которые стали возможными благодаря активности и консолидации жителей);
— «Лучший подъезд» (оценивается качество работ и усилия жителей по его обустройству);
— «Самый энергоэффективный дом» (оцениваются реализованные мероприятия, позволяющие снизить платежи за ЖКУ).
От Пермского края на конкурс уже поступили заявки в номинация «Самый дружный дом» и «Лучший двор».
Так, в номинации «Самый дружный дом» участвует дом на ул. Ушакова, 55 в Перми. Дому уже 39 лет, двор занимает одно из центральных мест микрорайона «Новые Водники». Большой популярностью пользовалась хоккейная коробка во дворе этого дома, но со временем она сильно износилась. Жители объединились, и совместными усилиями отремонтировали место для занятий зимними видами спорта.
В номинации «Лучший двор» участвует дом, расположенный на ул. Генерала Панфилова, 2 в Кировском районе Перми. Двор неоднократно был победителем районного конкурса «Мой цветущий двор». Особой гордостью ТСЖ являются клумбы с редкими цветами, которые радуют жителей с ранней весны до поздней осени. Каждый подъезд отличается своей индивидуальностью, имеет яркие, неповторимые цвета.
Проголосовать за номинантов и узнать все подробности о конкурсе можно на сайте https://moydom.er.ru
Напомним, ранее в рамках проекта партии «Единая Россия» «Жители МКД» при содействии партпроектов «Школа грамотного потребителя» и «Городская среда» с 25 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года был организован Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России». От Пермского края на конкурс поступило около 100 заявок. В числе победителей — двор дома на ул. Уинская, 68, который занял третье место в номинации «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура».
Специального упоминания жюри и благодарственного письма организаторов конкурса был удостоен двор дома №22 на ул. 50 лет Октября в селе Гамово Пермского муниципального округа.
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