Продолжается приём заявок на конкурс «Лучший дом. Лучший двор» Поделиться Твитнуть

Продолжается приём заявок на II Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор». Конкурс организован партией «Единая Россия» и Национальным центром общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль». Партнёры конкурса — Минстрой РФ и Фонд развития территорий.

Как сообщают организаторы, задачи конкурса — выявлять и обнародовать актуальные практики управлению многоквартирными домами, самоорганизации граждан для реализации программ по благоустройству и формирования комфортной городской среды, повышения энергоэффективности многоквартирных домов. Также среди задач — поощрение качественно работающих управляющих организаций и объединений собственников.

Приём заявок на конкурс начался 10 июля и продлится до 18 часов по московскому времени 10 октября 2023 года. Определение победителей пройдёт 8 декабря, а 20 декабря состоится их торжественное награждение.

Конкурс проводится в четырёх номинациях:

— «Лучший двор» (оценивается благоустройство двора и усилия жителей по её созданию);

— «Самый дружный дом» (оцениваются истории решения проблем, которые стали возможными благодаря активности и консолидации жителей);

— «Лучший подъезд» (оценивается качество работ и усилия жителей по его обустройству);

— «Самый энергоэффективный дом» (оцениваются реализованные мероприятия, позволяющие снизить платежи за ЖКУ).

От Пермского края на конкурс уже поступили заявки в номинация «Самый дружный дом» и «Лучший двор».

Так, в номинации «Самый дружный дом» участвует дом на ул. Ушакова, 55 в Перми. Дому уже 39 лет, двор занимает одно из центральных мест микрорайона «Новые Водники». Большой популярностью пользовалась хоккейная коробка во дворе этого дома, но со временем она сильно износилась. Жители объединились, и совместными усилиями отремонтировали место для занятий зимними видами спорта.

В номинации «Лучший двор» участвует дом, расположенный на ул. Генерала Панфилова, 2 в Кировском районе Перми. Двор неоднократно был победителем районного конкурса «Мой цветущий двор». Особой гордостью ТСЖ являются клумбы с редкими цветами, которые радуют жителей с ранней весны до поздней осени. Каждый подъезд отличается своей индивидуальностью, имеет яркие, неповторимые цвета.

Проголосовать за номинантов и узнать все подробности о конкурсе можно на сайте https://moydom.er.ru

Напомним, ранее в рамках проекта партии «Единая Россия» «Жители МКД» при содействии партпроектов «Школа грамотного потребителя» и «Городская среда» с 25 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года был организован Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России». От Пермского края на конкурс поступило около 100 заявок. В числе победителей — двор дома на ул. Уинская, 68, который занял третье место в номинации «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура».

Специального упоминания жюри и благодарственного письма организаторов конкурса был удостоен двор дома №22 на ул. 50 лет Октября в селе Гамово Пермского муниципального округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.