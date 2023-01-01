Алёна Бронникова В следкоме прокомментировали ЧП с 15-летней девочкой, которая прыгнула с седьмого этажа Причиной поступка стало расставание с парнем Поделиться Твитнуть

Следственный комитет Прикамья проводит проверку по факту происшествия с 15-летней девочкой, которая выпрыгнула с седьмого этажа строящегося здания в Пермском округе. Об этом «Новому компаньону» сообщили в ведомстве.

«Следственными органами краевого управления СК устанавливаются все обстоятельства получения травм несовершеннолетней», — прокомментировали в пресс-службе следкома.

В ведомстве добавили, что на данный момент могут предоставить только такую информацию.

Напомним, утром 9 августа стало известно о том, что девочка-подросток выпрыгнула с седьмого этажа из-за неразделённой любви. Она осталась жива, но получила тяжёлые травмы. По данным СМИ, за её жизнь борются врачи.

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