Алёна Бронникова В Пермском крае девочка-подросток выпрыгнула с седьмого этажа из-за неразделённой любви По информации СМИ, за её жизнь сейчас борются врачи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском округе 15-летняя девочка выпрыгнула с седьмого этажа строящегося здания. Она осталась жива, но получила тяжёлые травмы, сообщают СМИ.

По данным telegram-канала Ural Mash, причиной стало расставание с парнем, с которым они встречались две недели. Девочка ушла из дома под вечер, сообщив маме, что планирует кататься на питбайке с парнем, а сестре — что идёт к подруге. На самом деле, она встретилась со своими несовершеннолетними друзьями, они купили алкоголь и отправились на одну из городских строек.

Один из её друзей стал писать угрозы её бывшему парню. Девочка занервничала и решила спрыгнуть.

«Получила отёк мозга, разрыв лёгкого и многочисленные травмы. За её жизнь борются врачи. Приятели, которые были с Лерой, путаются в показаниях. По нашей информации, они баловались наркотиками, полиция проверять анализы не стала», — информирует telegram-канал.

Как сообщили в краевом управлении МВД «Новому компаньону», материалы переданы в Следственный комитет. На момент публикации комментарий от ведомства не получен.





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