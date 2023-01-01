В филиале «Азот» стартует масштабная ремонтная кампания Поделиться Твитнуть

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» стартует масштабный остановочный ремонт. Практически одновременно работы пройдут на производстве аммиака, в цехах аммиачной селитры, слабой азотной кислоты и карбамида. Проведение ремонтов связано с отключением природного газа на магистральном газопроводе «Чусовой — Березники — Соликамск» с 15 по 19 августа.

В период отключения на агрегате №1 производства аммиака ключевой станет замена катализатора печи риформинга. На агрегате №2 производства аммиака будет проведен поддерживающий ремонт, чистка теплообменников, устранение дефектов. В цехе карбамида будут заменены испарители на 2-й и 3-й ступенях дистилляции. Ремонты повысят стабильность и надежность работы оборудования, а на аммиачном производстве позволят увеличить выработку продукции.

Сергей Акимов, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Основная сложность ремонтной кампании 2023 года заключается в том, что работы в цехах начнутся одновременно. Первыми из ремонта будут выходить пусковые котлы производства аммиака, чтобы обеспечить паром наше предприятие. После будут запускаться агрегаты слабой азотной кислоты в цехе №5. С пуском этих агрегатов увеличится количество выработанного пара, что позволит нам продолжать запуск остальных цехов переработки. Последним из ремонта выйдет агрегат №1 производства аммиака.

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