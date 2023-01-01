Губернатор Дмитрий Махонин встретился с активом регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Поделиться Твитнуть

В исполкоме регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края 4 августа прошла встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с активом регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». Глава региона обсудил с молодогвардейцами их гуманитарную миссию в Северодонецке и других городах на освобожденных территориях, а также проекты, которые реализует «Молодая Гвардия» в Прикамье.

Открывая встречу, губернатор отметил, что волонтёры «Молодой Гвардии» ездят с гуманитарными миссиями в города на освобождённых территориях с начала проведения спецоперации.

«Кроме Северодонецка, вы уже были в других городах, работали в больницах, оказывали адресную помощь жителям, занимались обустройством быта лагеря беженцев и вообще брались за любую деятельность, нужную людям. Спасибо вам за эту работу», — сказал Дмитрий Махонин.

Губернатор напомнил, что в августе прошлого года Пермский край заключил соглашение о сотрудничестве с Северодонецком. С тех пор помощь этому городу стала ещё более системной. Вместе с жителями, предприятиями и организациями Пермский край регулярно отправляет в территорию гуманитарные грузы, оказывает подшефному городу другую помощь, и часть этой работы выполняют именно волонтёры-молодогвардейцы. С 12 июня в Северодонецке работает гуманитарная миссия, организованная региональным отделением «Единой России» в Пермском крае. Участниками миссии также стали волонтёры «Молодой Гвардии».

«Главной оценкой вашей работы считаю то, что люди очень благодарны прикамцам и всем россиянам за помощь в восстановлении мирной жизни», — подчеркнул губернатор.

Тему гуманитарной миссии «Единой России» в Северодонецке развил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев. Он рассказал, что в период с 12 июня по 24 июля в Северодонецке работали три отряда волонтёров партии «Единая Россия» Пермского края.

Первая поездка состоялась в период с 12 июня по 27 июня. Восемь волонтёров, включая руководителя регионального исполкома Станислава Швецова, председателя Думы Чайковского городского округа Михаила Шубина, победителей предварительного голосования по выборам Думы Чайковского городского округа, а также активистов «Молодой Гвардии Единой России», привезли в Северодонецк гуманитарную помощь: медикаменты, товары для детей и другие необходимые вещи. На протяжении двух недель они оказывали жителям адресную помощь, работали в госпитале, проводили мероприятия для детей и взрослых.

«В период с 27 июня по 10 июля работала вторая группа добровольцев из Пермского края, затем их сменила третья — до 24 июля. Всего в Северодонецке работали 14 волонтёров из Прикамья», — рассказал Вячеслав Григорьев.

Делегация регионального отделения партии побывала и в зоне СВО, куда доставила груз, сформированный по заявкам военнослужащих из Пермского края. На фронт отправились тепловизоры, оптические и коллиматорные прицелы, рации, дизельные генераторы, бензопилы, газовые баллоны, домкраты, маскировочные сети и многое другое. Все необходимые бойцам вещи были собраны совместными усилиями членов партии, общественных организаций и предприятий Пермского края.

Станислав Швецов рассказал о том, что важным направлением работы первой смены волонтёров было оказание адресной помощи по заявкам жителей. Так, по просьбе пожилой женщины из Северодонецка волонтёры привезли ходунки. По запросу жительницы Оксаны Анатольевны для её сына, 7-летнего Ивана, были срочно найдены и доставлены глюкометры. Также Ивану из Пермского края привезли подарок — скейтборд, которым мальчик увлекается.

Во встрече в режиме ВКС принимал участие глава администрации Северодонецка Николай Моргунов. По его словам, благодаря помощи Прикамья изменения в городе идут более стремительно: восстанавливаются дома, школы и детсады, ходит транспорт, возвращаются люди. «Если бы не было поддержки Пермского края — мы не смогли бы восстанавливаться такими темпами», — отметил Николай Моргунов.

Также к беседе присоединились и Оксана Анатольевна с сыном. Она поблагодарила волонтёров за помощь и назвала пермяков «ангелами-хранителями». Дмитрий Махонин пригласил Ивана отдохнуть в оздоровительном лагере в Пермском крае и покататься в пермском скейт-парке — одном из крупнейших в России.

Работавший в Северодонецке молодогвардеец Виктор Пестряков рассказал, что одним из центральных событий, в которых принимали участие пермские волонтёры, стало празднование годовщины освобождения Северодонецка от киевского режима. В день праздника на центральной площади города был развёрнут российский флаг размером 30х60 м.

«Исходя из общения с горожанами Северодонецка, можно смело сказать, что его жители очень любят Россию, особенно Пермский край», — отметил Виктор Пестряков.

Всего на освобождённых территориях работали более 40 волонтеров от Пермского края, а руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Индустриального района Леонид Новохатский ездил добровольцем для выполнения задач СВО. Он полгода служил оператором беспилотного летательного аппарата, был удостоен двух наград.

Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Ринат Сагидуллин рассказал о проектах, которые реализуют молодогвардейцы.

Среди основных направлений — помощь в работе Гуманитарного центра Прикамья. Молодогвардейцы помогли в отправке 17 конвоев с гуманитарной помощью, формируя грузы и готовя их к отправке. Организовали более 20 мероприятий в поддержку президента и СВО, регулярно оказывается помощь семьям военнослужащих.

Молодогвардейцы Прикамья — постоянные организаторы и участники акций, посвященных Победе в Великой Отечественной войне: «Свеча памяти», «Диктант Победы» и других. Благодаря инициативе молодогвардейцев в регионе появилась значимая дата — День памяти северных юнг.

Также «Молодая Гвардия» проводит ряд экологических акций: участвует в проекте «Зелёное кольцо», наводя порядок в лесах и скверах Перми, в долинах малых рек, является организатором множества спортивных мероприятий.

Дмитрий Махонин отметил, что молодогвардейцы ведут значимые проекты в Пермском крае. «Ваша организация популярна в муниципалитетах. «Молодая Гвардия» — надёжные помощники Прикамья. Ещё раз спасибо вам за активную позицию», — заключил губернатор.

В завершение встречи Дмитрий Махонин пригласил молодогвардейцев принять участие в предстоящем торжественном открытии стелы «Пермь — Город трудовой доблести», а также в открытии дома экологического воспитания, который сейчас строится в Черняевском лесу и начнёт работу в конце года.

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