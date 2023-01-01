Сотрудник «Азота» награжден министерской грамотой Поделиться Твитнуть

Юрий Крикунов, ведущий инженер-программист отдела главного прибориста филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим», награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ.

В филиале «Азот» Юрий Крикунов работает с 1992 года. До этого на протяжении семи лет ежегодно приезжал на предприятие в командировки. При его непосредственном участии было проведено большое число мероприятий по внедрению и модернизации автоматизированных и обычных систем управления практически во всех цехах «Азота». Он также принимал участие в проекте по внедрению MES-системы (система управления производственными процессами).

За большой личный вклад в развитие предприятия Юрий Крикунов неоднократно награждался Почетными грамотами и благодарностями от филиала, его портрет также заносился на Доску почета предприятия.

Денис Седавных, главный приборист филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— За 31 год работы Юрий Крикунов зарекомендовал себя как высококвалифицированный и востребованный специалист, а также заслужил уважение и авторитет среди коллег. В коллективе Юрия Аркадьевича ценят, часто обращаются к нему за советом. Он всегда готов прийти на помощь молодым сотрудникам, поделиться своим опытом и знаниями. Почетная грамота Министерства промышленности и торговли — заслуженная награда за многолетний труд и преданность родному предприятию.

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