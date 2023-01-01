«Метафракс» произвёл первые 300 тысяч тонн карбамида Поделиться Твитнуть

Комплекс «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ) компании «Метафракс Кемикалс» в г. Губаха Пермского края, введённый в строй в июне 2023 года, выходит на проектную мощность по производству карбамида. С учётом периода, когда производство находилось в режиме пусконаладки, произведено уже более 300 тыс. тонн этого нового для предприятия продукта.

Напомним, открытием нового производства «Метафракс Групп» завершил реализацию крупнейшего в истории холдинга инвестпроекта. На предприятии создан технологически взаимосвязанный производственный комплекс с проектной мощностью по карбамиду — 500 тыс. тонн в год, аммиаку — 298 тыс. тонн в год и меламину — 40 тыс. тонн.

В ходе строительства комплекса были использованы наилучшие доступные технологии. Благодаря созданию установки выделения CO2 достигнут экологический эффект — в два раза снижены прямые выбросы углекислого газа в атмосферу. Новое производство будет перерабатывать порядка 400 тыс. тонн диоксида углерода в год. В мае 2023 года на втором Евразийском экономическом форуме в Москве компания «Метафракс Кемикалс» за проект установки выделения CO2 комплекса АКМ была признана победителем первого международного климатического конкурса «Зеленая Евразия» в номинации «Чистая промышленность».

Карбамид используется для производства карбамидоформальдегидного концентрата, синтетических смол и меламина, широко применяется в сельском хозяйстве.

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