Состоялся десятый съезд волонтёрского лагеря на святом источнике Трифона Вятского Поделиться Твитнуть

Молодые специалисты организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае завершили 10-й, юбилейный сезон волонтёрского лагеря на святом источнике Трифона Вятского. 25 сотрудников в течение десяти дней вели благоустроительные работы на территории источника. Эта смена отличительна ещё и тем, что каждый из нефтяников оказался в волонтёрском лагере впервые.

Инициатива основания трудового лагеря зародилась у лукойловцев ещё в 2013 году. Тогда святое место остро нуждалось в восстановлении и благоустройстве. Молодые нефтяники приехали на берег реки Камы в Нижних Муллах, разбили палаточный лагерь и приступили к работе. Тогда всего за три дня они не только расчистили территорию от мусора и скосили траву, а возвели небольшую часовню!

Итогом десятилетней деятельности волонтёров-нефтяников стали оборудованные спуски и подъёмы, часовня, купель и большой дом для гостей и волонтёров.

Святой источник преподобного Трифона Вятского в народе называют чудотворным. Место пользуется популярностью: только за прошедшие два летних месяца здесь побывали более пяти тысяч человек. Паломники и просто туристы регулярно отмечают позитивные изменения территории, которая преобразилась благодаря вкладу Компании.





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