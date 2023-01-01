Банк «Клюква» подключил сервис Mir Pay для держателей карт «Мир» Поделиться Твитнуть

Банк «Клюква» запустил поддержку сервиса Мир Pay для карт «Мир». Сервис разработан национальной платежной системой «Мир» для бесконтактной оплаты с помощью смартфона на ОС Android (от версии 7.0 и выше) с поддержкой технологии NFC.

Настроить услугу легко! Для этого необходимо скачать Mir Pay из магазина приложений (Google Play, RuStore, AppGallery) на свой смартфоон, добавить туда свою карту платежной системы «Мир» путем ввода реквизитов и активировать ее, следуя подсказкам в приложении.

Для оплаты покупки достаточно разблокировать смартфон и поднести его к терминалу. Оплата произойдёт мгновенно. Для некоторых покупок потребуется ввести ПИН-код карты, пароль от смартфона или разрешить оплату по отпечатку пальца.

Сервис бесплатен для всех клиентов. При оплате покупок с Mir Pay для держателя карты сохраняются все преимущества от платежной системы «Мир» — кешбэк у партнеров, кешбэк и бонусы по акциям программы лояльности платёжной системы «Мир», а также все преимущества программ лояльности «Клюквы».

Защита платёжных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии с международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированное особым образом цифровое представление карты — токен.

Ознакомиться с более подробной информацией о Mir Pay можно на сайте банка.





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