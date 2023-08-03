В Перми проезд по перекрёстку улиц Шахтёрская и 9-го мая ограничивается для замены теплосети Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские тепловые сети проводят монтаж участка новой теплосети по ул. Шахтёрская в Индустриальном районе Перми. Мероприятия реализуются в рамках подготовки к отопительному сезону и необходимы для надежного теплоснабжения жителей. Работы согласованы администрацией Перми.

В связи с перекладкой теплосети на период с 08-00 03.08.2023 по 23-00 13.08.2023 закрывается проезд всех видов транспорта по перекрёстку улиц Шахтёрская и 9-го мая.

Энергокомпания приносит жителям извинения за доставленные неудобства и напоминает: подготовка теплосетевой инфраструктуры обязательна и проводится для стабильного теплоснабжения жителей в осенне-зимний период.





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