Банк «Урал ФД» обновил линейку пакетов РКО Поделиться Твитнуть

Банк «Урал ФД» обновил продуктовую линейку РКО. Тарифные планы разработаны специально под потребности как средних и крупных развивающихся компаний, так и для бизнеса, который ведет сезонную деятельность или совершает небольшое количество операций.

«Современная экономика очень изменчива, поэтому для предпринимателей на первый план выходит возможность выбирать и конструировать финансовые продукты в зависимости от внешних условий и правил, собственных задач и масштабов деятельности. Мы понимаем, насколько важно вести бизнес без лишних финансовых затрат. Новая продуктовая линейка максимально учитывает потребности наших клиентов и включает оптимальный набор опций по приемлемым ценам», — отметила Людмила Одегова, заместитель начальника Управления развития корпоративного бизнеса банка «Урал ФД».

Так, в тарифах увеличились лимиты на перечисления на счета физическим лицам, введены начисления процентов на остаток на расчетном счету и существенно снизилась стоимость платежных поручений. Благодаря системе дистанционного банковского обслуживания вести бизнес можно из любой точки мира.

Также для клиентов доступен специальный пакет «Твой ВЭД». Он предназначен для компаний, которые ведут деятельность с иностранными партнерами. За 1990 руб. в месяц в пакет включено 70 платежей, начисления процентов на остаток (до 3,5%), перечисления на счета физических лиц (до 500 000 руб., свыше — от 1,5%), консультация по ВЭД (в рамках валютного законодательства), предоставление выписок по счету в электронной форме и другие опции.

Узнать более подробную информацию о линейке расчетно-кассового обслуживания можно на сайте банка «Урал ФД», в офисах по обслуживанию клиентов, а также по тел.8-800-100-10-40 (звонки по России бесплатные).





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