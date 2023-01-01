«Единая Россия» в Прикамье продолжает помогать общественникам, изготавливающим изделия для нужд фронта Поделиться Твитнуть

Сегодня, 27 июля, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев познакомился с производством волонтерского проекта «Мастерская «Всё для Победы» при Храме Иверской иконы Божьей Матери».

На минувшей неделе представители регионального отделения партии «Единая Россия» передали волонтерскому проекту «Мастерская «Всё для Победы» при Храме Иверской иконы Божьей Матери» две прямострочные производственные швейные машинки. Обращение мастерской с просьбой предоставить необходимое оборудование поступило в приемную Президента РФ в Пермском крае. Совместными усилиями просьба была выполнена.

В феврале 2023 года группой инициативных прихожан Храма Иверской иконы Божьей Матери на Центральном рынке в Перми была организована швейная мастерская по пошиву вещей для наших воинов, принимающих участие в СВО. Из числа прихожан были привлечены профессиональные швеи. На сегодня швейная мастерская работает с 10.00-18.00 шесть дней в неделю. В свободное от основного места работы время около 30 человек посещают швейную мастерскую на постоянной основе. Кроме этого, около 40 женщин добровольцев шьют на дому. А также раскрой общественников используют для пошива прихожане других храмов города. Мастерская отшивает маскировочные костюмы, флисовые свитера, нижнее белье, постельное белье и лоскутные одеяла для госпиталей.

Реготделение «Единой России» на регулярной основе не только осуществляет сбор и передачу предметов первой необходимости для нужд фронта, но и оказывает поддержку местным общественным организациям, занимающимся производством маскировочных сетей, носилок и др. Ранее «Единая Россия» в Прикамье передала движению «МОЛОТ/ Парма ZA СВОих» две промышленные швейные машинки, которые идут в комплекте со столом; швейную закрепочную машинку для производства тактических носилок, материал для производства масксетей — на сумму более 600 тысяч рублей.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— В Пермском крае со времён Великой Отечественной войны очень хорошо помнят и понимают смысл выражения: «Всё для фронта, всё для Победы!» Как и в те тяжёлые годы, сегодня матери, жёны, сёстры и другие родственники бойцов СВО всеми силами оказывают им помощь и поддержку. По всему краю инициативные общественники развернули центры производства маскировочных сетей, тактических носилок, полевого питания и всего, что необходимо нашим воинам на передовой. Стремление к победе, воинский дух наших героев благословил и патриарх Кирилл, и участие православных граждан в помощи фронту — благое дело. Не понаслышке знаю, что наши бойцы очень ценят поддержку, которую им оказывают земляки и благодарят за неё. Конечно, партия «Единая Россия» активно поддерживает такие начинания, помогая оборудованием, необходимыми материалами, транспортом. Всем миром, общими усилиями мы добьёмся победы над врагом и защитим интересы России!

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