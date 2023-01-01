Депозиты для бизнеса стали выгоднее Поделиться Твитнуть

Банк «Урал ФД» улучшил условия депозитов для бизнеса. Теперь можно получить прибыль по ставке до 6,6% годовых.

Линейка депозитов включает три продукта: «Срочный», «Краткосрочный» и «Управляемый». Предприниматели могут размещать средства на срок от 1 до 365 дней, пополнять и частично расходовать средства, досрочно расторгать договор. «Наши клиенты уже давно по достоинству оценили возможность размещать свободные деньги на депозитах в банке «Урал ФД». Персональный клиентский менеджер подберет продукт с максимальной доходностью в рамках комфортного срока, поможет оперативно оформить документы и ответит на все вопросы», — отметила Ольга Зайцева, начальник отдела развития продуктов и технологий Управления развития корпоративного бизнеса банка «Урал ФД».

Так, депозит «Управляемый» позволяет гибко распоряжаться размещенными средствами. Минимальная сумма — 50 000 руб., срок — 365 дней, предусмотрено пополнение и частичное расходование (неснижаемый остаток — 50 000 руб.), проценты выплачиваются ежемесячно либо могут быть выплачены в конце срока размещения.

Узнать более подробную информацию о финансовых продуктах и услугах банка можно на сайте «Урал ФД», в офисах по обслуживанию корпоративных клиентов или по телефону 8-800-100-10-40 (звонки по России бесплатные).





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