«Азот» проводит стажировку студентов Поделиться Твитнуть

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» организует прием студентов образовательных организаций для участия в программе «Стажировка в «Уралхиме».

Период стажировки разный и зависит как от объема проекта, так и от их собственных планов студентов. Как правило, она длится от одного до трех месяцев. Сейчас в филиале «Азот» семь студентов из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ) и других.

Молодые люди стажируются на производстве аммиака, в цехе высших алифатических аминов, нитрит-нитратных солей, водоустойчивой аммиачной селитры, в проектно-конструкторском отделе и других. В июле студенты начинают защищать проекты. Первым свой проект представил Клим Закиров из МГУ, его специализация — фундаментальная и прикладная химия. Работа заключалась в анализе состава продукта исходя из реагентов, которые входят в реактор. Работу студента отметили специалисты предприятия.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям:

— Программа «Стажировка в «Уралхиме» имеет множество плюсов. Студенты получают реальный опыт, возможность проявить свои способности, а промышленные предприятия — свежий взгляд на процессы. Заявку на участие в стажировке можно подать в течение всего года на любой срок. Реализуемый в этот период студенческий проект может быть как производственным, так и связанным с выпускной квалификационной работой в учебном заведении.

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