«Ростелеком» в Перми подключил к тарифу «Юбилейный» уже 300 абонентов Поделиться Твитнуть

Компания «Ростелеком» в Перми подключила трёхсотого абонента к новому тарифу «Юбилейный 3 в 1». Праздничный пакет был разработан специально к 300-летию столицы Прикамья. Счастливым клиентом оказалась Анна Шестакова, мать двоих детей, хозяйка уютного дома и любительница модных сериалов.

Анна Шестакова, абонент «Ростелекома»:

— Я люблю смотреть разные фильмы. По вечерам, когда все дела сделаны, я беру ноутбук, сажусь на мягкий диван и начинаю путешествие по онлайн-кинотеатрам в поиске интересного кино. После того как я подключилась к тарифу «Юбилейный», сразу ощутила выгоду. Скорость интернета выросла до 300 Мбит/с. Фильмы теперь загружаются молниеносно, бесплатного контента на Wink стало намного больше, а общая экономия налицо — всё как я люблю.

Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Пермь сегодня — город на оптике. Наша команда смонтировала в столице Прикамья уже более 4 тыс. километров линий связи. Оптическими сетями охвачено 90% территории города. Благодаря этому клиенты могут получить весь спектр телеком-услуг от одного провайдера, что гарантирует выгодную стоимость и оперативную техническую поддержку. Новые тарифы стали настоящим подарком жителям к 300-летию Перми.

Абонентам, которые уже пользуются видеосервисом Wink, при подключении пакетов услуг не нужна ТВ-приставка. На всех телевизорах Smart TV доступно онлайн-телевидение. Также в предложение уже включена услуга «Мультискрин». Она позволяет объединить до пяти устройств под одной учётной записью и смотреть фильмы там, где удобно: на экранах телевизора, компьютера, планшета или смартфона. Кино можно ставить на паузу на одном устройстве, а продолжить просмотр уже на другом.

Полная информация о тарифах «Юбилейный» доступна на сайте компании. Акция актуальна до 30 сентября 2023.





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