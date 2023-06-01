Новая жизнь начинается с нового жилья!

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Современное понятие «дом» теперь намного шире, чем просто квартира: это атмосфера домашнего очага, комфорт в мелочах, яркие краски и довольные лица людей — все это о жилом комплексе SMART City1.

SMART City — это место для счастливой жизни: продуманная приватная территория, уютный двор на стилобате, современные детские и спортивные площадки, просторные дизайнерские холлы и современные скоростные лифты, колясочные в каждом подъезде, подземная автостоянка. Рядом с домом девелопер PAN City Group2 обустроил новый парк, в шаговой доступности — школа, несколько детских садов, остановки транспорта и вся необходимая инфраструктура. Жилой квартал сдан уже полгода назад и активно заполняется новоселами. Дом начинает жить своей яркой и насыщенной жизнью, звучит детский смех на площадке, а мамы с колясками гуляют в парке рядом с домом.

Дружное сообщество — это ключ к счастливой жизни, именно поэтому PAN City Group не только строит красивые дома, но и создает настоящее сообщество с семейными ценностями: гостеприимством, добрососедством и дружескими отношениями. Это то, что делает SMART City не только красивым и современным, но и очень уютным и душевным местом для жизни и отдыха.

Так, PAN City Group совместно с управляющей компанией «Клевер» провели чудесный праздник для маленьких жителей и гостей комплекса, посвященный Дню защиты детей. В этот прекрасный день было множество развлечений для малышей всех возрастов и даже некоторые взрослые ощутили себя детьми.

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— Праздник удался! Главной наградой стали счастливые лица жителей нашего комплекса. Новосёлы оценили просторную детскую площадку с мягким покрытием и игровым зонами для всех возрастов. ЖК SMART City — по-настоящему семейный дом, и мы планируем подобные мероприятия сделать доброй традицией нашего комплекса, — рассказывает руководитель отдела продаж PAN City Group Екатерина Волжанина.

Семьи, которые уже живут в жилом комплексе, также с удовольствием делятся своими впечатлениями:

— Мероприятием, посвященным Дню защиты детей, которое проводилось в ЖК SMART City, мы остались очень довольны. Скучать ребятам было некогда, были весёлые танцы. Спортивные конкурсы. Родители тоже не остались в стороне, были активно задействованы. Большое спасибо организаторам праздника! — делится впечатлениями Дамир, новосёл ЖК SMART City.

Дворы без машин и посторонних, безопасная и облагороженная территория с площадками для детских игр, отдыха и спорта, парковочные места по внешнему периметру домов, ландшафтный дизайн, красивое озеленение — все эти плюсы жители SMART City оценили не просто на рендерах или картинках в соцсетях.

К счастливым новоселам еще можно успеть присоединиться: в сданном доме осталось всего пять свободных квартир! Каждый покупатель найдет подходящую для себя планировку — от компактной студии 30 м2 до классической трёхкомнатной квартиры 70 м2. В квартирах предусмотрена качественная предчистовая отделка white box, благодаря чему вы сможете реализовать любые свои дизайнерские решения.

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Для покупателей ЖК SMART City доступна ипотека от ведущих банков, включая льготные программы. Самая популярная из них — ипотека с господдержкой3, при этом материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса.

А чтобы ваша жизнь в SMART City была максимально комфортной, успевайте приобрести одно из последних машино-мест в подземном паркинге

1ЖК «SMART City» — многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик — ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».
2PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» является управляющей организацией застройщика ООО СЗ «МОСТ Сити Проект»
3При кредитовании в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 N 566 ставка составит от 7,5% при первоначальном взносе не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Ставка повышается на 1% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). Сумма кредита от 200 000 до 12 000 000 рублей. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Срок кредитования до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ. При кредитовании не в рамках программ Правительства РФ процентная ставка составляет от 10,4%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от риск-профиля клиента. Процентная ставка повышается на 2% − при отказе от страхования жизни и здоровья от несчастного случая и болезни, повышается на 1% при покупке жилого дома, на 0,5% при отказе заемщика от титульного страхования. Сумма кредита от 500 000 до 10 000 000 рублей (для г. Перми и Пермского края), от 500 000 до 14 000 000 рублей (для г. Москвы и Московской обл., а также для VIP- клиентов). Первоначальный взнос не менее 30% от стоимости приобретаемой квартиры. Погашение кредита — аннуитетными и дифференцированными платежами. Срок кредитования до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ. Информация приведена по состоянию на 20.07.2023 и не является публичной офертой. Клюква — розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г. 

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