Новая жизнь начинается с нового жилья! Поделиться Твитнуть

Современное понятие «дом» теперь намного шире, чем просто квартира: это атмосфера домашнего очага, комфорт в мелочах, яркие краски и довольные лица людей — все это о жилом комплексе SMART City1.

SMART City — это место для счастливой жизни: продуманная приватная территория, уютный двор на стилобате, современные детские и спортивные площадки, просторные дизайнерские холлы и современные скоростные лифты, колясочные в каждом подъезде, подземная автостоянка. Рядом с домом девелопер PAN City Group2 обустроил новый парк, в шаговой доступности — школа, несколько детских садов, остановки транспорта и вся необходимая инфраструктура. Жилой квартал сдан уже полгода назад и активно заполняется новоселами. Дом начинает жить своей яркой и насыщенной жизнью, звучит детский смех на площадке, а мамы с колясками гуляют в парке рядом с домом.

Дружное сообщество — это ключ к счастливой жизни, именно поэтому PAN City Group не только строит красивые дома, но и создает настоящее сообщество с семейными ценностями: гостеприимством, добрососедством и дружескими отношениями. Это то, что делает SMART City не только красивым и современным, но и очень уютным и душевным местом для жизни и отдыха.

Так, PAN City Group совместно с управляющей компанией «Клевер» провели чудесный праздник для маленьких жителей и гостей комплекса, посвященный Дню защиты детей. В этот прекрасный день было множество развлечений для малышей всех возрастов и даже некоторые взрослые ощутили себя детьми.

— Праздник удался! Главной наградой стали счастливые лица жителей нашего комплекса. Новосёлы оценили просторную детскую площадку с мягким покрытием и игровым зонами для всех возрастов. ЖК SMART City — по-настоящему семейный дом, и мы планируем подобные мероприятия сделать доброй традицией нашего комплекса, — рассказывает руководитель отдела продаж PAN City Group Екатерина Волжанина.

Семьи, которые уже живут в жилом комплексе, также с удовольствием делятся своими впечатлениями:

— Мероприятием, посвященным Дню защиты детей, которое проводилось в ЖК SMART City, мы остались очень довольны. Скучать ребятам было некогда, были весёлые танцы. Спортивные конкурсы. Родители тоже не остались в стороне, были активно задействованы. Большое спасибо организаторам праздника! — делится впечатлениями Дамир, новосёл ЖК SMART City.

Дворы без машин и посторонних, безопасная и облагороженная территория с площадками для детских игр, отдыха и спорта, парковочные места по внешнему периметру домов, ландшафтный дизайн, красивое озеленение — все эти плюсы жители SMART City оценили не просто на рендерах или картинках в соцсетях.

К счастливым новоселам еще можно успеть присоединиться: в сданном доме осталось всего пять свободных квартир! Каждый покупатель найдет подходящую для себя планировку — от компактной студии 30 м2 до классической трёхкомнатной квартиры 70 м2. В квартирах предусмотрена качественная предчистовая отделка white box, благодаря чему вы сможете реализовать любые свои дизайнерские решения.

Для покупателей ЖК SMART City доступна ипотека от ведущих банков, включая льготные программы. Самая популярная из них — ипотека с господдержкой3, при этом материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса.

А чтобы ваша жизнь в SMART City была максимально комфортной, успевайте приобрести одно из последних машино-мест в подземном паркинге

1 ЖК «SMART City» — многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик — ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» является управляющей организацией застройщика ООО СЗ «МОСТ Сити Проект»

3 При кредитовании в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 N 566 ставка составит от 7,5% при первоначальном взносе не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Ставка повышается на 1% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). Сумма кредита от 200 000 до 12 000 000 рублей. Погашение кредита — аннуитетными платежами. Срок кредитования до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ. При кредитовании не в рамках программ Правительства РФ процентная ставка составляет от 10,4%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от риск-профиля клиента. Процентная ставка повышается на 2% − при отказе от страхования жизни и здоровья от несчастного случая и болезни, повышается на 1% при покупке жилого дома, на 0,5% при отказе заемщика от титульного страхования. Сумма кредита от 500 000 до 10 000 000 рублей (для г. Перми и Пермского края), от 500 000 до 14 000 000 рублей (для г. Москвы и Московской обл., а также для VIP- клиентов). Первоначальный взнос не менее 30% от стоимости приобретаемой квартиры. Погашение кредита — аннуитетными и дифференцированными платежами. Срок кредитования до 25 лет. Валюта кредита — рубли РФ. Информация приведена по состоянию на 20.07.2023 и не является публичной офертой. Клюква — розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г.

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