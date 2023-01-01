Пермские строители завершили восстановление двух многоквартирных домов в Северодонецке В повреждённых обстрелами зданиях восстановлены кровля, двери и окна Поделиться Твитнуть

Строители из Пермского края закончили ремонт двух четырёхэтажных многоквартирных жилых домов в Северодонецке Луганской народной республики. В повреждённых обстрелами зданиях восстановлена кровля, заменены двери и окна, проведены общестроительные и отделочные работы. Об этом сообщили в краевом минстрое.

В ведомстве напомнили, что ранее здесь при участии пермяков были восстановлены четыре многоквартирных дома, а также школа и детский сад.

Напомним, в 2022 году Пермский край и Северодонецк подписали соглашение о сотрудничестве, после чего в город ЛНР из Прикамья прибыла и работает гуманитарная миссия в составе волонтёров, строителей, медиков и ветеринаров. Также в Северодонецк регулярно отправляются партии с гуманитарным грузом, собранные силами прикамцев.

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