Ждете сдачи дома, чтобы продать свою квартиру и купить квартиру в новостройке? Поделиться Твитнуть

Квартирный trade in: как обменять «вторичку» на новостройку!

Зачет вторичным жильем при покупке квартиры в ЖК «Талисман»1 — это удобно и выгодно! Как это работает?

5 простых шагов:

Выбрать и забронировать квартиру в ЖК «Талисман». Показать сотруднику отдела компании PAN City Group 2 свою квартиру на вторичном рынке для проведения оценки. Подписать договор участия в долевом строительстве с рассрочкой платежа по новой квартире и договор возмездного оказания услуг на продажу имеющегося жилья по согласованной с Вами стоимости с учетом проведенной оценки. Тем самым, Вы зафиксируете за собой понравившуюся квартиру и ее цену! Осуществить поиск покупателя. Провести сделку по продаже квартиры на вторичном рынке с внесением полученных по ней денежных средств в счет оплаты по договору участия в долевом строительстве за новую квартиру.

«Мы живем в доме рядом с ЖК «Талисман». Место очень нравится: старший сын ходит в школу близко от дома, маленькую водим в сад через дорогу, остановка, поликлиника, магазины, все рядом. Решение о том, что хотим переехать в ЖК «Талисман», приняли, как только Застройщик PAN City Group выставил забор, даже планировку выбрали, которая идеально подходит под состав нашей семьи. По бюджету проходили с ипотечными средствами и с реализацией своей квартиры. Решили, что как только дом сдадут, мы продаем свою квартиру и покупаем новостройку. Время шло, цена росла, квартиры распродавались. В один прекрасный день на сайте жилого комплекса www.talisman-dom.ru мы обнаружили, что в продаже осталась последняя квартира нужной нам планировки, на которую стоимость со стартовой 6 300 000 рублей, выросла до 8 200 000 рублей. Поняли, что уже «потеряли» 2 000 000 рублей, пока ждем сдачи дома, но риск остаться без квартиры-мечты, пугал нас сильнее. Решились набрать Застройщику и спросить: «Что делать, если своя квартира еще не продана, что она куплена в ипотеку, что, если продадим, нам негде будет жить»? А дальше, события развивались стремительно: мы наконец-то забронировали «свою» квартиру в новом доме и зафиксировали цену, нашу квартиру сотрудник отдела продаж PAN City Group грамотно оценил (мы думали, что наша квартира стоит дешевле), помог найти на нее покупателя, который закрыл своими денежными средствами ипотеку, деньги от сделки мы вложили в новую квартиру, взяв на остаток новую ипотеку по выгодной ставке с гос. поддержкой3. Пока ждем сдачу дома, решили пожить у родителей, а если захотим съехать, то оставили небольшую сумму с продажи квартиры, чтобы снять жилье в аренду. Теперь ездим мимо дома и каждый раз, считая этажи, всматриваемся в окна уже точно своей квартиры! Спасибо сотрудникам отдела продаж, что помогли купить квартиру-мечты» и именно в нашем любимом районе».

Продавая свою квартиру с участием брокеров PAN City Group, во-первых, Вы фиксируйте стоимость новой квартиры, при этом Вашу квартиру на вторичном рынке Застройщик продает по привлекательной рыночной стоимости без дисконтов, которые предлагают своим клиентам многие застройщики.

Во-вторых, начав действовать СЕЙЧАС, Вы исключаете риск покупки квартиры по остаточному принципу, когда уже самые привлекательные планировки и этажи выбыли из прайса.

И в-третьих, Вы экономите свое время и бережете нервы, а значит здоровье!

Большинство квартир, реализуемых на вторичном рынке жилья, продаются с особыми условиями: действующий залог недвижимости; использованные в сделке средства гос. субсидий, и, соответственно, «детские» доли, которые могут быть реализованы только с разрешением органов опеки и попечительства; наличие самовольной перепланировки в квартире и многое другое. Выставив такую квартиру в реализацию самостоятельно, продавцы зачастую теряют покупателей, которые узнают об этих нюансах.

30-летний опыт работы застройщика PAN City Group помогает грамотно проконсультировать покупателей и найти возможности для проведения сделки, даже, если при покупке используются ипотечные средства. Бонусом, передав объект на реализацию профессионалам, Вы избавляетесь от массового потока входящих звонков от риелторов с навязчивыми предложениями о сотрудничестве.

Познакомиться с ЖК Талисман во всех деталях, записаться в будущем на индивидуальную экскурсию в дом, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте www.talisman-dom.ru. Оставить заявку на бронь квартиры и машиноместа можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market или по телефону 207-17-07.

1 ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф /, а также на сайте https://talisman-dom.ru/

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

3 Ипотека с господдержкой для семей , в которых с 2018 по 31.12. 2023 г. родился первый или последующий ребенок. Кредит по льготной ставке не более 6% годовых предоставляется на первичном рынке жилья в соответствии с постановлением Правительства от 30.12.2017 № 1711 . Кредитование на приобретение квартиры по договору участия в долевом строительстве по 214-ФЗ в многоквартирном доме, согласованном Банком «РОССИЯ»; по договору купли-продажи у юридического лица — первого собственника. Кредит предоставляет АО «АБ «РОССИЯ» Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г.

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