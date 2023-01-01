«Уралхим» стал партнером конкурса-акселератора «Большая разведка» Поделиться Твитнуть

АО «ОХК «Уралхим» выступило в качестве партнера конкурса-акселератора инновационных проектов «Большая разведка», организуемого Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ). Двое сотрудников филиала «ПМУ» стали экспертами конкурса в направлении Chemical&GreenTech.

Михаил Треногин, ведущий специалист по технологии отдела реконструкции и модернизации филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— На первом этапе конкурса участники могли представить лишь идею для развития. Но у большинства проекты были проработаны и даже испытаны. Помимо новаторства и уникальности идеи большое значение имела инвестиционная привлекательность. Важно, чтобы вложенные инвестиции обладали высоким уровнем доходности. Этот подход потребовал от участников расчета показателей экономической эффективности проекта.

В направлении Chemical&GreenTech было представлено 39 проектов. Конкурсная комиссия рекомендовала девять из них для прохождения акселерационной программы. В числе финалистов оказались такие проекты, как переработка целлюлозосодержащих композитных отходов при помощи грибов, энергоэффективная технология получения диоксида титана, производство эфирных масел из хвойных деревьев и другие.

Целью конкурса является поиск перспективных инновационных идей и научных разработок, развитие инновационного и технологического предпринимательства, популяризация инженерных профессий среди студентов, аспирантов и сотрудников университетов. В рамках отборочного этапа «Большой разведки» участники представили экспертам свои проекты. Лучшие из них прошли в акселерационную программу, которая стартует 6 сентября 2023 года.





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